بنك التسليف : الاستعلام عن القرض العقاري وماهي شروط قبول طلبك للقرض 1440 ه

قرض العقاري من بنك التسليف ، يخدم القرض العقاري من بنك التنمية الاجتماعية عملية إعادة بناء المنازل من جديد وترميمها ، ولكن هناك بعض الشروط اللازمة ليتم قبولك بالقرض سنتناولها بحديثنا اليوم ، عند استيفائك تلك الشروط تصبح من مستحقين القرض ويتم قبولك فوراَ ، كذلك الأمر نفسة للقروض الأخري داخل البنك كقرض الأسرة وزواج وكنف وغيرهم .
الاستعلام عن القرض العقاري من بنك التسليف 1440 ه
يمكنك الاستعلام عن القرض العقاري من خلال دخولك علي رابط بنك التنمية الاجتماعية وهذا الرابط ينقلك أيضا َ للتعرف علي كيفية الحصول علي قرض وكيف تسجل ، كما ستتمكن من الاستعلام عن كافة تفاصيل القرض العقاري من بنك التسليف .
شروط قبول طلبك في الحصول علي القرض العقاري
- أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عام .
- وجوب ملكية صك المنزل عند طلب القرض .
- أن يكون الحد الأدنى لانتقال ملكية العقار سنة .
- أن تكون مساحة يحد أقصي للأرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر.
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