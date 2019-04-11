بنك التسليف : الاستعلام عن القرض العقاري وماهي شروط قبول طلبك للقرض 1440 ه

قرض العقاري من بنك التسليف ، يخدم القرض العقاري من بنك التنمية الاجتماعية عملية إعادة بناء المنازل من جديد وترميمها ، ولكن هناك بعض الشروط اللازمة ليتم قبولك بالقرض سنتناولها بحديثنا اليوم ، عند استيفائك تلك الشروط تصبح من مستحقين القرض ويتم قبولك فوراَ ، كذلك الأمر نفسة للقروض الأخري داخل البنك كقرض الأسرة وزواج وكنف وغيرهم .

الاستعلام عن القرض العقاري من بنك التسليف 1440 ه

يمكنك الاستعلام عن القرض العقاري من خلال دخولك علي رابط بنك التنمية الاجتماعية وهذا الرابط ينقلك أيضا َ للتعرف علي كيفية الحصول علي قرض وكيف تسجل ، كما ستتمكن من الاستعلام عن كافة تفاصيل القرض العقاري من بنك التسليف .

شروط قبول طلبك في الحصول علي القرض العقاري

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عام .

وجوب ملكية صك المنزل عند طلب القرض .

أن يكون الحد الأدنى لانتقال ملكية العقار سنة .

أن تكون مساحة يحد أقصي للأرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر.

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