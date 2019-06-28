بنك التسليف: خطوات الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي وشروط الحصول علي القرض

خطوات الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي، شروط الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي، يقدم بنك التنمية الاجتماعية مساعدات خدمية ومالية للمجتمع السعودي، وذلك من أجل الارتقاء بالمجتمع السعودي وحل المشكلات والأزمات المالية ،وتصل بعض التمويلات المالية من بك التسليف إلي حد الستون ألف ريال، مثل قرض الأسرة الذي ساهم في حل العديد من الحالة الافتصادية لدي السعوديين .

كيف أحصل علي قرض الضمان الاجتماعي بالخطوات ؟

يمكنك الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بموقع بنك التنمية الاجتماعية .

أختر قرض الضمان الاجتماعي، ثم اختر الفرع القريب منك .

قم بإرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل نموذج طلب قرض الضمان الاجتماعي ثم قم بطباعة الطلب، لتقم بتقديمه في الفرع المحدد في الوقت المحدد لك ضمن باقي الأوراق المطلوبة .

شروط الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي