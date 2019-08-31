بنك التسليف شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال...قرض أهل

يقدم بنك التسليف والادخار السعودي العديد من القروض البنكية للتسهيل على عملاؤه الحياة اليومية حيث أن التنوع بين القروض تلبي احتياجات العديد من شرائح المجتمع السعودي، واليوم نوضح شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال سعودي حتى يتمكن من ينطبق عليهم الشروط ويرغبون في الحصول على قرض ال 60 ألف ريال أو قرض أهل وإليكم تفاصيل الحصول على القرض في السطور التالية.

كيفية الحصول على قرض 60 ألف ريال

أولا يجب أن تكون مسجل على موقع بنك التسليف الإلكتروني من خلال إدخال كافة البينات الصحيحة ويمكنك الدخول من خلال حسابك على النفاذ الوطني الموحد وإن كنت غير مسجل من فضلك قم بالتسجيل بوضع الاسم رباعي ورقم هاتف جوال ورقم الهوية الوطنية كلاً في المكان المخصص للتسجيل وبعد أن تصلك رسالة التفعيل والدخول على الموقع بالباس ورد المؤقت قم بتغير الرقم السري برقم غير معروف أو صعب التخمين للحفاظ على سرية وأمان حسابك البنكي.

الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التسليف

بعد إتمام خطوات التسجيل كما هي موضحه أعلاه قم بتصفح القروض المختلفة التي تناسب احتياجك المادي وإن كنت ترغب في الحصول على قرض ال 60 ألف ريال قم بالضغط على قرض أهل من خلال الموقع الإلكتروني وقم بالتقديم من خلال ملئ نموذج التقديم ثم قم بباقي الخطوات ومنها تقديم الأوراق الثبوتية من جهة العمل التي توضح الدخل الشهري والحالة المادية للمتقدم للحصول على قرض أهل.

شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التسليف