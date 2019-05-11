بنك التسليف والادخار… تعلم طريقة استخراج كشف الحساب البنكي إلكترونياً.. لمستفيدي قروض بنك التنمية الاجتماعي

كشف الحساب البنكي إلكترونياً، يعمل بنك التسليف والادخار دائماً على التجديد المستمر والتطوير من الخدمات المقدمة لعملاؤه من المستفيدين بقروض بنك التنمية الاجتماعي وقد أعلن البنك عن خدمة جديدة تتيح للمشتركين بأي من القروض الاجتماعية الاشتراك فيها وخدمة الحصول على كشف الحساب البنكي إلكترونياً.

طريقة استخراج كشف حساب بنكي إلكتروني

قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك المسجل به ( حساب النفاذ الوطني الموحد). قم بإدخال الاسم المسجل في أبشر. استخدم الرقم السري المسجل في أبشر. سيقوم الموقع بإرسال رسالة هاتفية تحتوي على رقم سري مؤقت ينتهي في غضون 164 ثانية. قم بإدخال الرقم السري المؤقت في الخانة المخصصة لذلك ثم قم بكتابة رموز التحقق. بعد ذلك قم بالضغط على الطلبات الخاصة بي. تفاصيل المنتج التي تقدمت بها.

سيظهر لك الموقع كافة الأنشطة الحسابية الخاصة بك في بنك التسليف من قروض حالية وان كان هناك قروض قمت بالتقديم عليها كما سيظهر لك كافة العمليات التي قمت بها من خلال بنك التسليف، كما يمكنكم الاستعلام عن الأقساط المتبقية في بنك التسليف لمعرفة الأقساط المسددة.