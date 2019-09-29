بنك مصر يخفض نسبة الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وذلك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي

بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض نسبة الفائدة، قام بنك مصر بخفض نسبة الفائدة على الشهادات والودائع بنسبة تتناسب مع القرار السابق، وسننشر لكم أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير في بنك مصر بعد خفضها، وأوضح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن البنك قام بتثبيت أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة بكل أنواعها.







وبالطبع تعد أسعار الفائدة على الودائع والشهادات والأوعية الإدخارية هي ما يجذب مدخرات العملاء للبنوك، لذلك هناك منافسة قوية بين البنوك بخصوص هذا الأمر، وتختلف أسعار الفائدة من بنك إلى آخر، ويتم التحرك بين الأسعار حسب أسعار الفائدة للبنك المركزي، تتراوح ما بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعا وانخفاضا، حسب طبيعة البنك ونوعية العملاء المستهدفين، والسيولة التي يحتاجها كل بنك، وبالنسبة لفائدة شهادة القمة في بنك مصر فبلغت 14% وتصرف شهريا.

وسبق وأن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، بتخفيض سعر عائد الإقراض والإيداع، وذلك للمرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة للعام الجاري، بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة 1%، كما قرر البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لليلة الواحدة على الترتيب 13.25%، و14.25% و13.75%.







وقرر بنك مصر بخفض نسبة الفائدة على فئة العملاء VIP بنسبة 1%، وذلك بالنسبة لجميع شرائح الحساب الخمسة، ولن يخفض البنك الفائدة للشهادات الثابتة، وأنما سيتم تخفيض الفائدة بنسبة 1% للشهادات المتغيرة العائد.