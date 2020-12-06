بنك مصر يعلن اطلاق باقة جديدة تخص خدمة الأنترنيت والموبايل

أعلن بنك مصر عن اطلاق باقة جديدة تعتبر هي الأحدث في المجال المصرفي وتضاف الى خدمة الأنترنيت التي أطلقها سابقا، وتمكنك هذه الخدمة من دفع جميع مدفوعتك بأمان وبكل سهولة، وتوفر على العملاء سهولة تنفيذ كافة الاجراءات المصرفية عن طريق تطبيق الموبايل التابع لبنك مصر ومن خلال الهاتف المحمول،

وتعتبر خدمة الأنترنت BM Online من أكثر تسهيلات التي أطلقها البنك لتسهيل وتبسيط العديد من الخدمات الالكترونية المصرفية، وتقدم الخدمة العديد من الخدمات على سبيل المثال تحويل الأموال من حساب العميل الى حساب عميل اخر، كما تمكنك من دفع فواتير الأنترنت والكهرباء بالاضافة الى طلب دفتر شيكات و تمكنك أيضا من مراقبة حسابك وبطاقتك الائتمانية وكذلك كل تعاملاتك المالية اليومية،

كما يعرف بنك مصر بانتشاره الواسع في كل أرجاء البلاد، حيث يعد أكبر بنك في مصر بأكثر من 600 فرع و 28OO صراف الي منتشرين على مستوى البلاد، كما تملك أيضا فروع في عدد من الدول العربية وتسعى من خلال ذلك الى زيادة عدد العملاء من داخل وخارج مصر، ولا ننسى أيضا انتشاره الواسع في أفريقيا ودول أسيا وأروبا، ويسعى بنك مصر لتقريب خدمات الى عملاء وجعلها في متنوال الجميع وكان بنك أول بنك مصري يطلق خدمة الذكاء الاصطناعي التي تمكن من التواصل مع أي عميل بشكل الي وهو مايسمى المساعد الالي، وكان البنك قد أطلق عدة خدمات الكترونية سعيا منه لتطوي التحول الرقمي في مصر العربية.