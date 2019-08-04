بنك SAIB يطلق منتح جديد ” حساب الذهب ” .. تعرف المميزات

أصدر بنك SAIB اليوم الاحد 4 أغسطس 2019 بيانًا من خلال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، طارق الخولي، معلنًا إطلاق البنك لمنتج جديد تحت مسمى ” حساب الذهب “، وهو من نوع الحساب الجاري يمنح العديد من الجوائز الذهبية، إضافة إلى العديد من المميزات التي يمنحها للعملاء، ويأتي إطلاق هذا المنتج الجديد ضمن خطة البنك المصرفية التي تهدف إلى زيادة الباقات المتاحة من المنتجات في جميع فروع البنك، والخدمات المقدمة لعملائه، وتقديم منتجات تنافسية تستهدف شريحة كبيرة من عملاء قطاع التجزئة المصرفية، وضمن حرص البنك على دعم المواطن المصري في تحقيق جزء من أحلامه حسب تعبير الخولي.

حساب الذهب من بنك SAIB

أهداف إطلاق منتج حساب الذهب

وأوضح الخولي ان الهدف من طرح المنتج الجديد يدخل ضمن استراتيجيات عمل بنك SAIB، التي تهدف إلى:

العمل على زيادة السيولة بالبنك.

تنويع محفظة ودائع الأفراد.

تخفيض نسب التركز بمحفظة التجزئة المصرفية.

جذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد.

تدعيم خطة الدولة المصرية الخاصة بالشمول المالي، بقيادة البنك المركزي المصري، ومن خلفه جميع العاملين في القطاع المصرفي المصري.

مميزات حساب الذهب

واوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك، هيثم حماد المميزات التي يتمتع بها المنتج الجديد وتشمل: