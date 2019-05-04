بنوك بيع وشراء | أسعار الدولار اليوم السبت 4-5-2019 أمام الجنية المصري

شهدت أسعار الدولار أمام الجنية منذ بداية الشهر الجاري حالة من الاستقرار الملحوظ وفق تقارير سعر الدولار في البنوك، واستقرت قيمة الدولار في البنوك لليوم الثاني السبت تزامناً مع العطلة الرسمية بعد انخفاض طفيف في قيمة الورقة الخضراء يوم الخميس الماضي، وسجل الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي استقرار كأعلى سعر للشراء بقيمة 17.15 جنية مقابل 17.23 جنية للبيع، فيما قدم التجاري الدولي أقل سعر للبيع بقيمة 17.20 جنية مقابل 17.10 للشراء.

أسعار الدولار أمام الجنية

أسعار الدولار اليوم شهدت استقرار لليوم الثاني على التوالي تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك، خاصةً وأن سعر الدولار اليوم أصبح يخض لحالة العرض والطلب، والتحركات في قيمة العملة الخضراء أصبحت بشكل أكبر في أيام العمل الرسمية لجميع البنوك، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر عند 17.12 جنية للشراء مقابل 17.22 للبيع.

البنك قيمة الشراء قيمة البيع البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 بنك مصر 17.12 17.22 البنك المركزي المصري 17.11 17.24 العربي الأفريقي الدولي 17.12 17.22 بنك الإسكندرية 17.12 17.22 المصرف المتحد 17.13 17.23 كريدي أجريكول 17.13 17.23 مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.23 HSBC 17.14 17.24

فيما سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني للشراء 17.10 جنية مقابل 17.20 للبيع، وسجل التجاري الدولي CIB بنحو 17.10 للشراء مقابل 17.20 للجنية، وبلغت قيمة متوسط سعر الدولار على مستوي البنوك المصرية عند 17.16 جنية.

أسعار الدولار في السوق السوداء

استقر سعر الصرف الدولار في السوق السوداء عند 17.20 للشراء مقابل 17.20 جنية، الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح يشهد حالة من الاستقرار التام منذ بداية العام الجاري، وخاصةً بعد أن قل الإقبال على أسواق العملة بعد قرار التعويم الناجح الذي أصدره البنك المركزي.