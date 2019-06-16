بنوك وسوق سوداء.. سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2019 مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية ارتفاع طفيف في بعض البنوك، بينما استقر في البنوك الأخري عند نفس المتوسطات التي سجلها في نهاية تعاملات يوم الخميس، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بنحو قرشين للشراء ليُسجل الآن وفق أخر تقارير صادرة من البنك 16.69 للشراء مقابل 16.81 للبيع، وسجل الدولار في بنك سايب للشراء 16.71 مقابل 16.81 جنيه للبيع، مُسجلاً ارتفاع طفيف مقارنة بتعاملات الخميس.

أسعار الدولار اليوم

بينما استقرت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي المصري عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، وذلك لليوم الخامس على التوالي، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي في تعاملات الصباح ارتفاع طفيف، ليُسجل 16.72 للشراء مقابل 16.81 للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك عند 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نستعرض لكم سعر الدولار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج وذلك في أحدث تعاملات ليوم الأحد أول أيام عمل البنوك الرسمية بعد العطلة الرسمية، والتي يشهد فيها تحركات جديدة طبقاً لحجم العرض والطلب الذي أصبحت تتوقف عليه أسعار العملات في مصر منذ قرار تعويم الجنيه المصري، وإليكم سعر الدولار في البنوك مُحدث الآن.

البنك شراء بيع بنك الإسكندرية 16.69 16.79 البنك المركزي المصري 16.69 16.81 البنك التجاري الدولي CIB 16.67 16.77 المصرف المتحد 16.69 16.79 بنك قطر الوطني 16.69 16.79 بنك بلوم مصر 16.70 16.80 بنك البركة 16.71 16.81 بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 بنك سايب 16.71 16.81 بنك القاهرة 16.71 16.81 البنك الأهلي المتحد 16.71 16.81 بنك عودة 16.71 16.80 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.72 16.81

سجل البنك العقاري المصري أعلى سعر لشراء الدولار بالتزامن مع تعاملات الأحد عند 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع، بينما سجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.77 جنيه، ونتابع معكم أسعار الدولار في مصر لحظة بلحظة وحتى نهاية التعاملات في البنوك.

سعر الدولار في السوق السوداء

منذ تعويم العملة المصرية قل الإقبال بنسبة كبيرة للغاية على السوق السوداء وذلك بعد أن تقاربت نسبة شراء وبيع العملات من البنوك، الأمر الذي تسبب في حالة ركود لأصحاب السوق السوداء، وتراوح سعر الدولار ما بين 16.65 وحتى 16.75 للشراء مقابل 16.85 للبيع، مع العلم بأن الأسعار قد تختلف من مكان لأخر، ولكن رصدنا لكم متوسط سعر الورقة الخضراء.