بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 10-7-2019 – أسعار الفراخ اليوم في المزارع المصرية والتجار

نتابع معكم أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2019 في بورصة الدواجن المصرية، حيث تختلف أسعار الدواجن يوماً بعد يوم، وتتآثر تلك الأسعار بصفة مستمرة، وذلك بسبب عدة عوامل، كما تعد الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري، واليوم نقدم لكم جدول مفصل يتضمن أسعار الدواجن ومشتقاتها لكل متابعي الفراخ والعاملون بها، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

الجدير بالذكر أنه ترتفع أسعار الدواجن مرة كل أسبوع على الأقل،حيث سجل سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه، وسجل سعر كرتونه البيض الأبيض 25.5 جنيه، وسجل سعر الكتكوت البلدي 2 جنيه، والآن دعونا نعرض عليكم جدول تفصيلي بكافة الأسعار، ولكن يؤخذ في الإعتبار أن تلك الأسعار الموضحة أدناه هي أسعار المزارع ولكن يقوم التاجر بإضافة نسبته وهي تتراوح بين ٣:٥ جنيهات.

النوع الكمية السعر بالجنية المصري لحم أبيض كيلو 25 الأمهات كيلو 19 لحم ساسو كيلو 31 لحم بلدي كيلو 37 لحم رومي برونزي كيلو 45 لحم رومي أبيض كيلو 45 لحم بط مسكوفي كيلو 33 لحم بط مولار كيلو 23 بيض أبيض كرتونه 25.5 بيض أحمر كرتونه 26.5 بيض بلدي كرتونه 34 كتكوت أبيض عمر يوم من 3.5 إلى 7 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 1.8 إلى 2

جديراً بالذكر أن تلك الأسعار نقوم بتحديثها فور حدوث أي تغيرات تطرأ عليها.