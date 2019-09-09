بورصة الدواجن الرئيسية متابعه لأحدث الأسعار اليوم







تابع أحدث أخبار بورصة الدواجن الرئيسية الحاج منير السقا الاثنين الموافق 9 من شهر سبتمبر2019 وتشهد بورصة الدواجن حالة من الانخفاض الشديد في الأسعار في الفترة الحالية مما تسبب في غضب شديد للمربيين نتيجة للخسائر المتتالية التي تعرضوا لها .فيما صدر قرار من وزاره الزراعة المصرية بوقف استيراد الدواجن من الخارج بالإضافة إلي توجيه الهيئات الحكومية إلي توفير احتياجاتها من السوق المحلية لدعم سوق الدواجن في مصر.







أسعار بورصة الدواجن الرئيسية







تشهد أسعار بورصة الدواجن الرئيسية منذ يوم الجمعة انخفاضا كبيرا في الأسعار حيث انخفضت أسعار الفراخ البيضاء حوالي 2جنيه للكيلو ليصل إلى 20جنيه بدلا من 22جنيه يوم الخميس الماضي فيما شهد سعر الساسو ثباتاً في السعر عند 33 جنيه للكيلو. إليكم متابعينا الأعزاء أخر أسعار بورصة الفراخ الرئيسية الحاج منير السقا اليوم الاثنين.

النوع السعر فراخ بيضاء 20 جنيه فراخ ساسو 32 جنيه فراخ أمهات بيضاء 17 جنيه







سعر الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

نقدم لكم أعزاءنا متابعي موقع كلمه دوت أورج تغطيه لأحدث أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم حيث شهدت أسعار الكتاكيت انخفاضا في الأسعار اليوم الاثنين الموافق 9 من شهر سبتمبر 2019 وكانت الأسعار كالآتي:-







النوع السعر كتكوت ابيض 5.75 إلى 6 جنيه كتكوت ساسو 4 إلي 4.25 جنيه







أخر أسعار البيض اليوم الاثنين

يعتبر البيض من السلع العامه التي يهتم المواطن المصري لمتابعه أسعارها نظرا القيمة الغذائية الكبيرة البيض لذلك نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء تقرير لأحدث أسعار البيض في مصر في بورصة البيض المصرية الرئيسية بورصة الحمامي.

النوع السعر بيض ابيض 28 جنيه بيض احمر 29 جنيه

انخفاض أسعار الدواجن

تسود حاله من الغضب في أوساط أصحاب المزارع والمربين نتيجة لتدني أسعار الدواجن في البورصة مما دعا بعض أصحاب المزارع الدعوة المقاطعة بورصة الدواجن والسماسرة نتيجة لانخفاض الأسعار ودعا بعض مربيين الدواجن إلى البيع المباشر لمحلات الدواجن والتجار في الأسواق للابتعاد عن البيع للسماسرة للحصول علي أسعار جيده لمنتجاتهم لتغطيه تكاليف تربيه الدواجن.