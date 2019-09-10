بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في المزارع المصرية

سعر الدواجن اليوم، نقدم لكم متابعة شاملة لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019، حيث يهتم الكثير منا بمعرفة أسعار الدواجن اليومية في الأسواق المصرية، وأخر ما وصلت إليه بورصة الدواجن، فعبر موقع “كلمة دوت أورج” نوفر لكم جميع أسعار الدواجن من فراخ بيضاء، وفراخ ساسو، وفراخ أمهات بيضاء، وفراخ بلدي.







الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن قد شهدت انخفاضاً شديداً، مما أدي إلي حدوث بعض الخسائر لدي جميع التجار، ونظراً لقلة الطلب علي الدواجن انخفض سعرها، فهي علاقة طردية بين الطلب وسعر الدواجن، وقد قامت وزارة الزراعة بوقف استيراد الدواجن من الخارج لدعم السوق المصري.

بورصة الدواجن في مصر







وصلت أسعار الدواجن يوم الجمعة الماضي إلي 20 جنيه بدلاً من 22 جنيه، مما أدي إلي الخسائر، أما يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر شهدت الفراخ البيضاء إلي 20 جنيه، أنا فراخ الساسو وصلت إلي 32 جنيه، أما فراخ الأمهات البيضاء بلغت 17 جنيه مصري.

أسعار الدواجن اليوم







بلغت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 في السوق المصري إلي انخفاضاً مستمراً.







الفراخ البيضاء: 20 جنيه.

الفراخ البلدي: 35 جنيه.

الفراخ الساسو: 32 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المصري







إلي كل ربة منزل تهتم بتربية الدواجن، حيث يقوم ربات المنزل بشراء الكتاكيت ( بيضاء_ساسو_بلدي)، من أصحاب المزارع وهي عمرها يوم ويقوم بتربيتها لتصبح دواجن، فإليكم قائمة بأسعار الكتاكيت اليوم.

كتكوت أبيض: 6 جنيه.

كتكوت ساسو: 4 جنيه.

كتكوت بلدي: 3 جنيه.