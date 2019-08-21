بيان أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مصر الأربعاء 21 أغسطس| وفق مؤشرات الأسواق الآن

لسوق الأسماك طبيعة مُتفردة تحكم أسعاره، فالمتعامل مع سوق السمك سواء بالبيع أو الشراء يُدرك، أن أكثر الأسواق الغذائية على الإطلاق تأثر بمعدلات الطلب والعرض هي أسواق الأسماك، فالسمك سلعة غذائية لا يمكن أن يتأخر بيعها أكثر من يوم، ومن ثم يُحدد الطلب بشكل كبير وتوقعه مُعدل الصيد والإنتاج حسب المواسم ومستويات إقبال المستهلك على شراء الأسماك، وبدأت أسواق السمك تشهد إقبال بعد نهاية أيام عيد الأضحى، فما هي الأسعار اليوم الأربعاء 21 أغسطس في مصر.. ننقل لكم التفاصيل كاملة.

كم هي أسعار الأسماك اليوم بمصر

في الظروف الطبيعية من الممكن جداً أن يتراجع إنتاج الأسماك بسبب الأعياد واستهلاك اللحوم الحمراء وركود سوق السمك، ودائما يتزايد التوقع بعد انتهاء فترة العيد مع زيادة الطلب أن يرتفع السعر، لكن واقع الحال أقر أن الاستقرار لحد بعيد يسود ويغلب على أسعار السمك اليوم في مصر، والسبب في ذلك تعدد وتوافر مصادر الإنتاج السمكي التي جعلت العرض من السمك بالسوق بكل الأنواع يوفي الطلب بشكل كامل.

فتابعنا الأسعار الأربعاء فوجدنا السمك البوري بتاريخ 21-8-2019 يتراوح الفئة الأولى منه من 50 جنيه حتى سعر 60 جنيه، وجاءت الدرجة الثانية في الجودة والحجم من السمك البوري اليوم بسعر من 40 جنيه حتى سعر 50 جنيه، ثم نأتي لأسعار الجمبري الأربعاء لنجد البلدي العادي متوسط الحجم يسجل سعر من 95 جنيه إلى سعر 155 جنيه، أما الجمبري كبير الحجم عالي الجودة الجامبو سجل سعر من 200 جنيه لغاية سعر 310 جنيه.

ونأتي لأسعار السمك البلطي والذي بحق هو أحد أكثر الأسماك استهلاكاً بالسوق، فتراوح البلطي البلدي 21-8-2019 من الدرجة الأولى من سعر 33 جنيه لغاية 36 جنيه، أما سعر اليوم للبلطي 2 الأربعاء فسجل من 26 جنيه لغاية 30 جنيه، ونأتي لسعر اليوم الخاص بالبلطي الأسواني الأربعاء ليتراوح من 16 جنيه إلى سعر 36 جنيه.

وعن أصناف الأسماك الأخرى وجدنا: القراميط بسعر اليوم الأربعاء من 10 جنيه لغاية 20 جنيه، الكابوريا الأربعاء 21 أغسطس من 30 جنيه لغاية 150 جنيه بالسوق، سمك موسى بسعر الأربعاء من 50 جنيه لغاية سعر 65 جنيه، وسمك المكرونة البلدي السويسي بسعر اليوم الأربعاء من 55 جنيه لغاية 65 جنيه أما السمك المكرونة الأربعاء المجمدة من 20 جنيه لغاية سعر 25 جنيه.