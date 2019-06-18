بيع وشراء.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-6-2019 مقابل الجنيه في كافة بنوك مصر

سعر الدولار اليوم شهد بعض التغييرات الطفيفة في تعاملات أمس الإثنين، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي إنخفاض بنحو قرش في بداية التعاملات وفي نهاية التعاملات سجل ارتفاعاً جديداً بنحو قرشين ليُسجل الآن 16.73 للشراء وهو البنك الذي يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع في أحدث تعاملات للبنوك صباح الثلاثاء.

سعر صرف الدولار اليوم

أصبح سعر صرف الدولار في البنوك هو أحد أبرز إهتمامات المواطنين في مصر والذي يسعي لمعرفته بشكل يومي في كل صباح، وذلك لمعرفة البنوك الأعلى سعر للشراء وكذلك الأقل سعر لبيع الورقة الخضراء، خاصةً بعد تعويم العملة المصرية والتغييرات التي أصبحت تشهدها أسعار العملات مقابل الجنيه من وقت لأخر بعد خضوعها لحالة العرض والطلب.

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك للشراء 16.70 للشراء مقابل 16.70 للبيع، في حين سجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.77 جنيه، وسجل سعر الدولار اليوم في تعاملات الثلاثاء لبنك القاهرة 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نستعرض معكم سعر الدولار اليوم في كافة بنوك مصر بيع وشراء عبر موقع كلمة دوت أورج ضمن تقارير نشرتنا الإقتصادية اليومية في كل صباح، حيث سجل الدولار في عودة للشراء 16.71 مقابل 16.81 جنيه للبيع، في حين سجل البنك المركزي 16.68 للشراء مقابل 16.81 للبيع، وإليكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مُحدثة وفق تعاملات البنوك الآن.

البنك شراء بيع البنك العقاري المصري 16.73 16.83 بنك الكويت الوطني 16.72 16.82 بنك أنش أس بى سى 16.72 16.82 البنك المصري الخليجي 16.72 16.81 البنك الأهلي الكويتي 16.72 16.81 بنك عودة 16.71 16.81 البنك الأهلي المتحد 16.71 16.81 بنك المشرق 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.71 16.81 المصرف المتحد 16.71 16.81 بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 بنك الإسكندرية 16.69 16.82

جديراً بالذكر أن سعر الدولار في بنك البركة لم يشهد أي تغييرات جديدة منذ أكثر من 7 أيام، وكذلك التجاري الدولي وبنك مصر والأهلي المصري، ونتابع معكم أسعار الدولار في البنوك لحظة بلحظة لحين انتهاء التعاملات في البنوك والتي من المُقرر لها في الثانية ظهراً.

أسعار الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.68 جنيه مقابل 16.78 للبيع، وسجل العربي الأفريقي الدولي وفق تعاملات الثلاثاء 16.68 مقابل 16.78 للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في التجاري الدولي CIB عند 16.67 جنيه للشراء مقابل 16.77 للبيع.