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بيع وشراء.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-9-2019 في جميع البنوك

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
بيع وشراء.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-9-2019 في جميع البنوك
سعر صرف الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي طبقاً للتحديثات الأخيرة في البنوك استقرار مقارنةً بأسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية ليوم الخميس الماضي، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك بنحو 4.38 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.37 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر الريال مقابل الجنيه 4.33 جنيه شراء مقابل 4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه

استقر سعر الريال مقابل الجنيه كأعلى قيمة للشراء في البنك المصري الخليجي بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال عند 4.42 جنيه مقارنةً بأسعار الريال في باقي البنوك، وسجل الريال مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.37 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.39 شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 4.39 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي بلغت قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري بنحو 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

البنكشراءبيع
كريدي أجريكول4.384.43
المصرف المتحد4.374.43
بنك الإسكندرية4.374.43
بنك البركة4.334.46
بنك التعمير والإسكان4.324.48
البنك الأهلي المصري4.394.43
بنك مصر4.394.43
بنك بلوم مصر4.404.43
بنك عودة4.44.43

وسجل في بنك الإستثمار العربي 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التنمية والإئتمان الزراعي 4.38 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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