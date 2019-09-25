بُشرى من وزارة التموين| لأول مرة كمياتٍ من بوري المُحيط الأطلسي بأسعار مُخفضة وتخفيض أسعار عدد من السلع بالمجمعات الاستهلاكية

بُشرى من وزارة التموين| لأول مرة كمياتٍ من بوري المُحيط الأطلسي بأسعار مُخفضة وتخفيض أسعار عدد من السلع بالمجمعات الاستهلاكية

الآمن الغذائي وما يعنيه من مفردات تحرص جميع الدول الراعية للطبقات المتوسطة والأكثر احتياجاً يأتي في قمة أولويات مخططات الحكومات بتلك الدول، واستمرار لدورها ووجبها في رعاية ودعم الطبقات التي تستحق الدعم بكافة أشكاله وتيسيراً على المواطن لمواجهة الغلاء بآليات السوق، زفت وزارة التموين المصرية بُشرى سارة للمواطنين بطرح كميات كبيرة وكافية للطلب داخل المجمعات الاستهلاكية من أسماك البوري عالية الجودة ومصدرها المحيط الأطلسي بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 50% فضلاً عن قرار بتخفيضات لأسعار سلع غذائية أخرى بالمجمعات.. وإليكم فيما يلي التفاصيل بالأرقام.







تيسيرات من وزارة التموين المصرية بالمجمعات الاستهلاكية

حيث أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك والتي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية الخاضعة تنظيمياً لوزارة التموين المصرية، أنه سيتم طرح أسماك بوري عالية الجودة وكبيرة الحجم ولا تقل عن جودة البوري بالسوق الحر، ومصدرها المحيط الأطلسي بسعر للكيلو 35 جنيه في حين أن نظيرتها بالأسواق الحرة يتراوح من 65 إلى سعر 75 جنيه، ليس هذا وفقط بل أعلنت وزارة التموين عن تخفيضات أخرى بالأسعار لسلع غذائية متعددة بالمجمعات الاستهلاكية.. نوضحها لكم بالسطور التالية وفق قرار وزارة التموين.







قررت الوزارة تخفيض سعر كيلو البلطي الأسواني عالي الجودة من 24 جنيه إلى سعر 21 جنيه للكيلو، وأن يكون الكيلو من سمكتين إلى ثلاثة على الأكثر لضمان تقديم حجم مناسب للمواطن، تخفيض سعر الكيلو الواحد من المكرونة من سعر 38 جنيه إلى سعر 30 جنيه للكيلو، وتخفيض السعر الخاص بكيلو الماكريل من 30 جنيه إلى سعر 25 جنيه، ووجهت الوزارة بضرورة توفير كافة تلك السلع بكميات كبيرة سواء بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها أو عبر السيارات المتنقلة الخاصة بوزارة التموين.