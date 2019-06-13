تأثير ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد حادثة الناقلتين بخليج عُمان على أسعار الذهب والدولار

إذا كان هناك من مؤثراتٍ على مسار الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاهلها بل وإعطاءها كامل الاحترام في مدى التأثير على مجرى المشهد الاقتصاد الدولي، فلن تجد غير أسعار كل من الدولار ولذهب والنفط كمؤثر عالي الفاعلية على الساحة المالية الدولية، فمن يُطالع الشأن الاقتصادي يعلم جيداً أن هؤلاء الثلاث لهم القدرة الكاملة والسطوة المُمتدة لتحديد أسعار كل ما يمكن بيعه وشراؤه بهذا العالم .

واليوم حدث ما كان العالم يخشاه، نتيجة توترات منطقة الخليج العربي أكبر مصدر للطاقة على الإطلاق بالعالم، وتم استهداف ناقلتي نفط بمنطقة خليج عمان بشكل ربما أثار تخوف وحفيظة الأسواق العالمية لترتفع فوراً أسعار النفط وبشكل سريع، ويتبقى هنا سؤال اقتصادي هام وهو كيف سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على أسعار الدولار وأسعار الذهب في المدى القصير .. وفيما يلي سوف نوضح لكم التوقعات وفق القواعد والأُسس الاقتصادية الحاكمة لأسعار الذهب وأسعار الدولار وأسعار النفط .

التأثير المتوقع لارتفاع أسعار النفط على أسعار الذهب والدولار

ففور أن تناقلت وكالات الأنباء العالمية نبأ تعرض ناقلتي نفط كبيرتين بخليج عُمان لتفجير استهدافهما، ارتفعت أسعار النفط 4 % حدث هذا الارتفاع بالأسعار رغم انخفاض الطلب على النفط بسبب النزاع التجاري الدولي بين الصين والولايات المتحدة، ولكن كانت للحادثة تأثير سريع من تنامي المخاوف من تأثر امتدادات النفط من منطقة الخليج .

هذا الارتفاع بأسعار النفط قابل للزيادة، خاصة وأن أوبك قد قررت فعلياً من قبل والقرار ساري حتى الآن خفض إنتاج النفط بسبب توقعات الطلب المتدنية، فكيف سيؤثر هذا الارتفاع الحادث اليوم والمتوقع مستقبلاً على أسعار الذهب وأسعار الدولار .

تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسعار الذهب

إن ارتفاع أسعار النفط، في حد ذاته مُشجع كبير لزيادة الطلب على الذهب من قبل اقتصاديات الدول الخليجية التي تجد من فوائض أسعار النفط لديها فرصة سانحة لامتلاك أكبر احتياطيات من الذهب لديها، وحتى المستوى الفردي فإن ارتفاع أسعار النفط ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن الخليجي ويدفعه لشراء ذهب أكثر .

وهنا وفي حالة ارتفاع أسعار النفط نتيجة توتر سياسي حادث بمنطقة الخليج، تكن الهرولة نحو الذهب أكثر كثافة وقوة، وذلك تخوفاً من المستقبل واتخاذ الذهب ملاذ آمن للأموال، والتوترات السياسية بمنطقة الخليج تاريخياً، تدفع الدول لزيادة الاحتياطي الذهبي لديها تخوفاً من التأثيرات السلبية لتقلبات الأسواق، كل تلك عوامل تؤكد أن ارتفاع أسعار النفط اليوم قد يعقبها ارتفاع سريع لأسعار الذهب .

تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسعار الدولار

لما كان ارتفاع أسعار النفط مُحفز لارتفاع أسعار الذهب، فهذا يجعل من الذهب عنصر جذب للاستثمار والمضاربة أكثر قطعاً من الدولار، وهذا عامل إن ساهم في ارتفاع أسعار الذهب فبالمقابل يُساهم في تراجع أسعار الدولار، كما أن ارتفاع أسعار النفط، ينعكس بالسلب على اقتصاد صناعي منتج كالاقتصاد الأمريكي ويقلل من مؤشرات الإنتاج الصناعي، وهذا يرفع أسعار السلع ويزيد من احتمال الكساد أو الكساد التضخمي بالولايات المتحدة، وهذا بدوره ينعكس سلباً على أسعار الدولار ويساهم في تراجعها لسبب واحد ومهم أن دائماً الفيدرالي الأمريكي بتلك الحالة يلجأ لخفض أسعار الفائدة للتغلب على الكساد ومن ثم يتراجع الدولار .