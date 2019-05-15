تابع | سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-5-2019 أمام الجنية المصري مُحدث

شهد سعر الدولار اليوم منذ مطلع العام الجاري 2019 انخفاض حتى الآن بقيمة 84 قرش أمام الجنية المصري، وتحديداً منذ بداية شهر رمضان الكريم وأسعار الدولار شهدت انخفاض ملحوظ في كافة البنوك، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي وذلك من مصادر مُتعددة، وقد سجل بنك بلوم مصر أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 17.04 جنية مقابل 17.14 جنية للبيع، فيما سجل المصرف العربي الدولي 17.12 جنية أقل سعر لبيع الورقة الخضراء.

سعر الدولار اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية في كافة البنوك اليوم الأربعاء، سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 17.03 للشراء مقابل 17.13 جنية للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية للشراء 17.02 مقابل 17.12 للبيع، ونستعرض معكم الآن أسعار الدولار اليوم ونتابعه معكم زوار موقع كلمة دوت أورج على مدار اليوم.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك البركة 17.04 17.14 المصرف المتحد 17.03 17.13 البنك العربي الأفريقي الدولي 17.03 17.13 بنك مصر 17.03 17.13 البنك الأهلي المصري 17.03 17.13 بنك عودة 17.03 17.13 بنك الإسكندرية 17.02 17.12 البنك التجاري الدولي CIB 16.99 17.09 كريدي أجريكول 17.02 17.12

وسجل البنك المركزي المصري في أحدث تعاملات ليوم الأربعاء للشراء العملة الأمريكية بنحو 17.02 للشراء مقابل 17.14 جنية للبيع، وسجل البنك المصري الخليجي في آخر تحديث له منذ ساعتين 17.03 للشراء مقابل 17.13 جنية للبيع.

أسعار الدولار اليوم في مصر

حالة العرض والطلب هي العامل الرئيسي الآن في تحديد أسعار كافة العملات في مصر وليس أسعار الدولار فقط، ونُذكركم بقرار البنك المركزي بمواعيد عمل البنوك في رمضان، من الأحد للخميس من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، وقد سجل متوسط سعر الورقة الخضراء بنحو 17.07 جنية مصري.

الجدير بالذكر بأن سعر الجنية أمام الدولار خلال الفترة القادمة من المتوقع أن يشهد الدولار مزيد من التراجع تزامناً مع زيادة تدفقات الورقة الخضراء، خاصةً بعد قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبموجب قرار التعويم، أصبح الإقبال في الفترات الحالية إلي البنوك بشكل كبير لسد كافة حاجاتهم من جميع العملات، مع تسهيل البنوك لجميع إجراءات العملات الورقية سواء بيع أو شراء.

سعر الدولار في المساء

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إنخفاض جديد، ليسجل وفق آخر تقارير صادرة حتى الآن 16.99 للشراء مقابل 17.09 للبيع، فيما ارتفع سعر صرف الورقة الخضراء في المركزي بنحو قرش للشراء، ليسجل 17.02 للشراء مقابل 17.12 للبيع، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في مختلف البنوك بنحو 17.02 للشراء.