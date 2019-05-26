تابع | جدول سعر الدولار اليوم الأحد 26-5-2019 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنية في جميع البنوك المصرية نستعرضه لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج، ضمن نشرتنا الإقتصادية المُتجددة يومياً، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار أمام الجنية شهدت عدة انخفاضات كبيرة منذ بداية شهر رمضان الكريم، وتحديداً مع زيادة التدفقات الدولارية خاصةً بعد أن أصبح سعر الدولار في مصر يخضع وفق آليات العرض والطلب بموجب قرار تعويم الجنية المصري.

أسعار الدولار اليوم

سجلت أسعار الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، وعودة التعاملات من جديد بعد عطلة رسمية في البنوك دامت الجمعة والسبت، تباين بشكل طفيف، فقد إنخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس ليُسجل وفق آخر تقارير من البنك 16.80 للشراء مقابل 16.90 للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك للشراء 16.82 جنيه للبيع، مقابل 16.92 للبيع، وانخفض الدولار في بنك مصر بنحو قرشين ليُسجل للشراء اليوم 16.83 جنية بدلاً من 16.85، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء العملة الأمريكية بنحو 16.85 للشراء مقابل 16.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم الأحد في كافة البنوك المصرية خاصةً مع الإقبال الشديد من المواطنين بشكل يومي على معرفة أحدث أسعار الدولار في كافة البنوك، لمعرفة البنوك الأعلى سعر للشراء وكذلك البنوك الأقل سعر لبيع الدولار، وفي أحدث تعاملات المركزي سجل 16.80 للشراء مقابل 16.91 للبيع.

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري 16.80 16.91 البنك التجاري الدولي 16.80 16.90 بنك كريدي أجريكول 16.80 16.90 بنك الإسكندرية 16.81 16.91 بنك أتش أس بى سى 16.81 16.91 بنك مصر 16.83 16.93 البنك الأهلي المصري 16.83 16.93 بنك البركة 16.83 16.93 بنك القاهرة 16.83 16.93

وسجل الدولار في المصرف المتحد وفق أخر تعاملات الأحد 16.80 للشراء مقابل 16.90 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 16.81 للشراء، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي 16.81 للشراء أمام 16.91 للبيع.

سعر العملات في البنك الأهلي المصري

سجل متوسط سعر اليورو في البنوك 18.80 للشراء مقابل 18.98 للبيع، وسجل اليورو أمام الجنية في البنك الأهلي المصري 18.81 للشراء مقابل 18.98 للبيع، فيما سجل الريال السعودي للشراء في البنك الأهلي المصري 4.49 جنيه مقابل 4.51 للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنية في بنك مصر 4.59 للشراء مقابل 4.61 للبيع، وأخيراً سجل الريال القطري وفق آخر تعاملات 4.37 للشراء مقابل 4.65 للبيع.