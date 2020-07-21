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تابع سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21-7-2020 في البنك المركزي والسوق السوداء

بواسطة مصطفى عبده
تابع سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21-7-2020 في البنك المركزي والسوق السوداء تابع سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21-7-2020 في البنك المركزي والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، سجل سعر الدولار في دمشق اليوم سعر 2230 ليرة للبيع في انخفاض بقيمة 20 ليرة عن تعاملات أمس الاثنين، فيما سجل سعر شراء الدولار في حلب سعر 2145 ليرة في تراجع كبير بقيمة 45 ليرة عن تعاملات يوم الاثنين، كما سجل سعر الدولار اليوم في سوريا البنك المركزي سعر 1256 للبيع، مقابل 1250 ليرة للشراء.
1 تباين سعر صرف الدولار في سوريا اليوم
2 سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21-7-2020 في السوق السوداء

تباين سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

تشهد أسعار العملات في سوريا السوق السوداء تباين واضح، وذلك نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها البلاد جراء الحروب الأهلية التي استمرت على مدار سنوات ماضية، الأمر الذي جعل سعر صرف الدولار يحلق عالياً، وارتفع سعر الصرف 10 أضعاف ما كان عليه، حيث كان يسجل الدولار في عام 2011 مثلاً قرابة 50 ليرة، أما الآن فتجاوز سعره 1200 ليرة، والتباين الكبير في أسعار بيع وشراء العملة السورية جعل المنتجات السلع الأساسية تتأثر وترافق الدولار في الارتفاع.

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21-7-2020 في السوق السوداء

وباء كورونا المستجد ألقى هو الأخر بظلاله على الازمة الاقتصادية في سويا وجعل سعر الليرة السورية يحبط أمام العملات الأجنبية المختلفة، وعلى أثر ذلك فقدت العملة السورية قيمتها أمام الدولار واليورو الأوربي، وعبر هذه المقالة من موقع كلمة دوت أورج نرصد تفصيلاً أسعار الدولار في سوريا أول باول اليوم:

  • دمشق سجل الدولار سعر 2230 مبيع و 2170 شراء.
  • بيروت سجل الدولار سعر 2225 مبيع و 2165 شراء.
  • حمص سعر الدولار سجل 2227 مبيع و 2167 شراء.
  • درعا أسعار الدولار سجلت 2226 مبيع و 2166 شراء.
  • طرطوس سعر الدولار سجل 2227 مبيع و 2167 شراء.
  • الرقة أسعار الدولار سجلت 2200 مبيع و 2140 شراء.
  • منبج وحماه سجل سعر 2200 مبيع و 2140 شراء.
  • ادلب سجل سعر 2200 مبيع و 2140 شراء.
  • حلب سجل سعر 2205 مبيع و 2145 شراء.
مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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