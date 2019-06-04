تابع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 4-6-2019 فى أكثر من 20 بنك

نستعرض معكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في كافة البنوك في أخر أيام شهر رمضان الكريم، تزامناً مع إجازة عيد الفطر في البنوك والتي بدأت من اليوم الثلاثاء، استقرت أسعار الدولار أمام الجنية في معظم البنوك في مصر، وسجل متوسط سعر الدولار بقيمة 16.71 جنية للشراء مقابل 16.81 جنية للبيع، وقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار وفق أحدث تقارير من البنوك بنحو 16.75 جنية، وقدم بنك قطر الوطني أقل سعر لبيع العملة الأمريكية بنحو 16.78 جنية.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

نتابع معكم على مدار اليوم الثلاثاء أسعار الدولار في أكثر من 20 بنك على مستوي الجمهورية خاصةً وأن سعر الدولار يُمثل اهتمام فئة كبيرة من المواطنين، ويأتي ذلك لإرتباط أسعار معظم السلع في مصر بسعر الدولار في البنوك أمام الجنية، وقد سجل الدولار أمام الجنية في البنك الأهلي المصري استقرار ليُسجل 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع.

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في البنوك قد شهدت تراجع جماعي في تعاملات أمس الإثنين، وسجل بنك مصر اليوم 16.73 للشراء مقابل 16.83 جنية للبيع، فيما بلغت قيمة الدولار في المركزي 16.70 مقابل 16.80 للبيع.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار اليوم استقرار تام أمام الجنية في كافة البنوك، ويأتي ذلك تزامناً مع إجازة البنوك وعدم وجود تعاملات، جديراً بالذكر أيضاً أن سعر الورقة الخضراء بعد التعويم أصبح يُحدد وفق آليات العرض والطلب، ومع زيادة المعروض من العملة الأجنبية انخفضت قيمة الدولار أمام الجنية، وإليكم أسعار الدولار الآن في البنوك.

البنك شراء بيع بنك كريدي أجريكول 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.70 16.80 بنك القاهرة 16.70 16.80 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 البنك المركزي المصري 16.70 16.82 البنك التجاري الدولي 16.69 16.79 بنك قطر الوطني 16.68 16.78 بنك مصر 16.73 16.83 البنك الأهلي المصري 16.73 16.83

سجل الدولار مقابل الجنية في بنك بلوم مصر للشراء 16.72 جنية مقابل 16.82 جنية للبيع، فيما سجل في بنك المشرق للشراء 16.74 جنية مقابل 16.84 للبيع، واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء خاصةً بعد قلة حجم الإقبال من قبل المواطنين، فقد أصبح فارق السعر لا يتجاوز 5 قروش بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.

أسعار العملات مقابل الجنية في بنك مصر

طبقاً لأخر تحديثات صادرة من بنك مصر، نستعرض لكم أسعار جميع العملات أمام الجنية، فقد سجل اليورو أمام الجنية في البنوك 18.66 مقابل 18.84، فيما استقر الريال السعودي أمام العملة المصرية عند 4.44 جنية للشراء مقابل 4.49 جنية للبيع.

ومن المتوقع أن تشهد كافة أسعار العملات في مصر استقرار تام خلال فترة إجازة عيد الأضحي المبارك، وقد حسمت دار الإفتاء مساء أمس الإثنين الجدول بخصوص موعد عيد الفطر المبارك 2019، ليُصبح يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.