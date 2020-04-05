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تابع في 10 بنوك.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 6-4-2020 أمام الجنيه المصري| آخر تحديث

بواسطة عبدالعزيز على
سعر الدولار أسعار الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية طبقاً للتحديثات الأخيرة في البنوك، على رأسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إذ سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه شراء أمام 15.78 جنيه بيع، بينما سجل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد 15.70 جنيه شراء و 15.80 جنيه للبيع، ويخضع الدولار في مصر بعد تعويم العملة المصرية لعامل العرض والطلب في المقام الأول.

سعر الدولار اليوم الإثنين

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.72 جنيه، بينما سجل الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار (أحسن بنك تشتري منه) بسعر 15.78 جنيه بيع، وبلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه شراء أمام 15.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

وفي مُتابعة حصرية لحظة بلحظة عبر موقع كلمة دوت أورج، نُتابع معكم آخر التطورات التى تطرأ على الأخضر في مصر، وقد سجل سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.70 جنيه شراء مقابل 15.80 جنيه بيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.72 جنيه شراء مقابل 15.80 جنيه بيع.

سعر الدولار في البنوك الآن

من خلال الجدول التالي، يتم رصد كافة أسعار الدولار في أكثر من 16 بنك لحظة بلحظة:

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,73 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم
البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري 15,6875 جم 15,8181 جم منذ 12 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي 15,7 جم 15,8 جم منذ 3 أسابيع
مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,72 جم 15,8 جم منذ 5 أيام
بنك مصر 15,68 جم 15,78 جم منذ 3 أسابيع
كريدي أجريكول 15,7 جم 15,8 جم منذ 4 أيام
البنك التجارى الدولي CIB 15,7 جم 15,8 جم منذ 3 أسابيع
المصرف المتحد 15,7 جم 15,8 جم منذ 16 ساعة
البنك الأهلي المصري 15,53 جم 15,63 جم منذ شهر
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,73 جم 15,83 جم منذ 3 أيام
بنك مصر إيران للتنمية 15,7 جم 15,8 جم منذ 16 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,7 جم 15,8 جم منذ 16 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوعين
البنك المصري الخليجي 15,7 جم 15,8 جم منذ 3 أسابيع
بنك عودة 15,7 جم 15,8 جم منذ 3 أسابيع

وفي نفس السياق، سجل اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري 16.89 جنيه شراء مقابل 17.14 جنيه، بينما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه شراء مقابل 4.20 جنيه للبيع.


عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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