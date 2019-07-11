تابع في 15 بنك.. سعر الدولار اليوم الخميس 11-7-2019 مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم في البنوك بمصر استقرار مقابل الجنيه اليوم الخميس في التعاملات الصباحية، وقد سجل متوسط سعر صرف الدولار للشراء 16.56 جنيه مقابل 16.66 للبيع، جديراً بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه قد شهد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري بشكل طفيف، واستقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

نرصد لكم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية عبر موقع كلمة دوت أورج، لمعرفة البنوك الأعلى سعراً لشراء الدولار وكذلك الأقل في سعر البيع، حيث سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، بينما في بنك الإسكندرية سجل الدولار أقل سعر للبيع.

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 16.57 16.67 كريدي أجريكول 16.57 16.67 بنك التعمير والإسكان 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.55 16.65 بنك الإسكندرية 16.55 16.65 المصرف المتحد 16.57 16.67 البنك الأهلي المصري 16.57 16.67 بنك عودة 16.57 16.67 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.68

وسجل الدولار مقابل الجنيه في كل من بنك المشرق، سايب، أتش أس بى سى، قناة السويس عند 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع، وسجل في العقاري المصري، الأهلي المتحد، الأهلي اليوناني، البنك المصري لتنمية الواردات، وبلوم مصر عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند 18.60 جنيه للشراء مقابل 18.78 للبيع، وبلغ متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.40 للشراء مقابل 4.46 للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 4.51 جنيه للشراء مقابل 4.54 جنيه للبيع، وإليكم أسعار جدول أسعار العملات اليوم الخميس طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري.

وسجل الريال العماني في بنك مصر أمام الجنيه 43.04 جنيه مقابل 43.3 للشراء، وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر للشراء 54.42 جنيه مقابل 54.85 للبيع، وسجل الإسترلينى في بنك مصر للشراء 20.71 جنيه مقابل 20.90 للبيع، والريال القطري مقابل الجنيه طبقاً لتعاملات بنك مصر سجل 4.29 جنيه للشراء مقابل 4.58 للبيع.