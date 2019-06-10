تابع لحظة بلحظة..أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10-6-2019 في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرار لليوم الثالث على التوالي في بداية تعاملات الإثنين وفق أخر تقارير صادرة من قبل شعبة المواد والبناء، ويأتي ذلك تزامناً مع الخطة التي قامت بوضعها الحكومة مؤخراً من أجل ضبط أسعار السلع، جديراً بالذكر أن أسعار الحديد في مصر قد شهدت عدة ارتفاعات بعد تعويم العملة، خاصةً وأن سعر الحديد اليوم يتوقف على سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

لم يشهد سوق المواد والبناء تحركات جديدة سواء في أسعار الحديد اليوم أو أسعار الأسمنت اليوم في بداية تعاملات الإثنين، حيث استقر سعر طن الحديد لمنتج المصريين من بين 12100 جنية إلي 12200 جنية، فيما استقر سعر طن الأسمنت لمنتج المسلح بنحو 813 جنية، ونتابع معكم أسعار الحديد والأسمنت على مدار اليوم الإثنين.

سعر الحديد اليوم

مع بداية تعاملات الإثنين، استقر سعر الحديد اليوم تزامناً مع استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنية في البنوك، وسجل عز الأكثر مبيعاً للطن 11600 جنية وفق سعر الحديد في الأسواق المصرية، فيما استقر سعر الحديد لمنتج مصر ستيل عند 12220 جنية مقابل الطن، وإليكم أحدث أسعار سجلها الحديد في السوق المصري.

المنتج السعر للطن بالجنية المصري العتال 12250 المراكبي 12200 عطية 12200 العشري 12250 عز 11600 المصريين 12100 مصر ستيل 12220 المراكبي 12200 الجيوشي 12250

الأسعار مُحدثة الآن، مع العلم بأن الأسعار يتم تحديثها لحظة بلحظة فور حدوث أي تغييرات عاجلة في أسعار الحديد في مصر.

سعر الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت سجل استقرار في كافة مصانع مصر، حيث سجل منتج أسوان 793 جنية مقابل الطن، فيما استقر متوسط سعر الأسمنت الأبيض لمنتج سوبر سيناء والواحة الأبيض عند 2260 جنية للطن، وإليكم أسعار الأسمنت العادي بالجنية.

المنتج السعر مقابل الطن بالجنية المسلح 813 المخصوص 800 شوري 815 السويدي 813 النصر 798 مصر بني سويف 820 المسلة 790 السويس 793 طرة 805

واستقر سعر الأسمنت المخلوط لمنتج النخيل عند 720 جنية، فيما سجل الأسمنت الأبيض لمنتج الأبيض العادة 2360 جنية،وأخيراً سجل الأسمنت المقاوم للملوحة بنحو 850 جنية للطن، ومن المتوقع أن تشهد أسعار مواد البناء خلال الأيام القادمة استقرار نسبي في كافة المصانع الموجود بمصر.