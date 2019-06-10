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تابع لحظة بلحظة..أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10-6-2019 في مصر

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
تابع لحظة بلحظة..أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10-6-2019 في مصر
سعر الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرار لليوم الثالث على التوالي في بداية تعاملات الإثنين وفق أخر تقارير صادرة من قبل شعبة المواد والبناء، ويأتي ذلك تزامناً مع الخطة التي قامت بوضعها الحكومة مؤخراً من أجل ضبط أسعار السلع، جديراً بالذكر أن أسعار الحديد في مصر قد شهدت عدة ارتفاعات بعد تعويم العملة، خاصةً وأن سعر الحديد اليوم يتوقف على سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

لم يشهد سوق المواد والبناء تحركات جديدة سواء في أسعار الحديد اليوم أو أسعار الأسمنت اليوم في بداية تعاملات الإثنين، حيث استقر سعر طن الحديد لمنتج المصريين من بين 12100 جنية إلي 12200 جنية، فيما استقر سعر طن الأسمنت لمنتج المسلح بنحو 813 جنية، ونتابع معكم أسعار الحديد والأسمنت على مدار اليوم الإثنين.

سعر الحديد اليوم

مع بداية تعاملات الإثنين، استقر سعر الحديد اليوم تزامناً مع استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنية في البنوك، وسجل عز الأكثر مبيعاً للطن 11600 جنية وفق سعر الحديد في الأسواق المصرية، فيما استقر سعر الحديد لمنتج مصر ستيل عند 12220 جنية مقابل الطن، وإليكم أحدث أسعار سجلها الحديد في السوق المصري.

المنتج السعر للطن بالجنية المصري
العتال 12250
المراكبي 12200
عطية 12200
العشري 12250
عز 11600
المصريين 12100
مصر ستيل 12220
المراكبي 12200
الجيوشي 12250

الأسعار مُحدثة الآن، مع العلم بأن الأسعار يتم تحديثها لحظة بلحظة فور حدوث أي تغييرات عاجلة في أسعار الحديد في مصر.

سعر الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت سجل استقرار في كافة مصانع مصر، حيث سجل منتج أسوان 793 جنية مقابل الطن، فيما استقر متوسط سعر الأسمنت الأبيض لمنتج سوبر سيناء والواحة الأبيض عند 2260 جنية للطن، وإليكم أسعار الأسمنت العادي بالجنية.

المنتج السعر مقابل الطن بالجنية
المسلح 813
المخصوص 800
شوري 815
السويدي 813
النصر 798
مصر بني سويف 820
المسلة 790
السويس 793
طرة 805

واستقر سعر الأسمنت المخلوط لمنتج النخيل عند 720 جنية، فيما سجل الأسمنت الأبيض لمنتج الأبيض العادة 2360 جنية،وأخيراً سجل الأسمنت المقاوم للملوحة بنحو 850 جنية للطن، ومن المتوقع أن تشهد أسعار مواد البناء خلال الأيام القادمة استقرار نسبي في كافة المصانع الموجود بمصر.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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