تابع لحظة بلحظة..سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-6-2019 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نستعرضه معكم الآن وفق أحدث تقارير صادرة من كافة البنوك في مصر، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار شهدت تراجع أمام الجنيه بنحو قرشين في بنك مصر والبنك الأهلي، ومع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء شهدت أسعار الدولار اليوم استقرار تام في البنوك والسوق السوداء، حيث سجل الدولار في بنك مصر 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي والذي يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار الآن عند 16.74 جنيه مقابل 16.84 للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.77 جنيه، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج، جديراً بالذكر أن سعر الدولار اليوم قد تراجع منذ شهر رمضان الكريم 2019 وحتى الآن بنحو 41 قرش.

سعر الدولار اليوم

نستعرض معكم الآن سعر الدولار اليوم في جميع البنوك في مصر، ونرصد لكم أحدث أسعار للورقة الخضراء منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى انتهاء التعاملات اليومية في البنوك في الثانية ظهراً بعد أن عاودت البنوك عملها من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 16.71 للشراء أمام 16.81 جنيه للبيع.

اسم البنك سعر الشراء بالجنيه سعر البيع بالجنيه بنك مصر 16.71 16.81 المصرف المتحد 16.68 16.78 بنك عودة 16.67 16.77 البنك التجاري الدولي CIB 16.67 16.77 بنك الإسكندرية 16.67 16.77 بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 البنك المركزي المصري 16.68 16.79 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 16.84

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول للشراء 16.71 جنيه مقابل 16.81، وسجل في البنك المصري الخليجي 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، وأخيراً سجل الدولار في بنك قناة السويس 16.69 مقابل 16.79 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه

سجلت أسعار العملات تزامناً مع تعاملات اليوم الأربعاء استقرار تام في كافة البنوك، ونستعرض معكم الآن أحدث أسعار العملات في العربي الأفريقي الدولي والتي تُحدث بشكل تلقائي على مدار اليوم، يُقدم البنك الأهلي المصري أفضل سعر لشراء اليورو بنحو 18.93 جنيه، بينما يُقدم البنك المصري الخليجي أفضل سعر لشراء الريال السعودي بنحو 4.46 جنيه.

وفي أحدث تقارير لسعر الدرهم الإماراتي في البنوك، قد سجل البنك المصري الخليجي أفضل سعر لشرء الدرهم الإماراتي بقيمة 4.56 جنية للشراء، ونتابع معكم أسعار العملات في مصر لحظة بلحظة على مدار اليوم.