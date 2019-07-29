تباين أسعار الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الصباحية لليوم الإثنين الموافق 29 من شهر يوليو لعام 2019 ، تباين بسيط في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري ، وقد كان ذلك في ثلاثة بنوك ، فقد ارتفع سعر الصرف في اثنين ، بينما قد انخفض في البنك الثالث ، ونقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج ما يتعلق بأسعار الدولار لليوم.

تباين أسعار الدولار الأمريكي

ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي كان قد شهد ارتفاعًا في بنك قناة السويس ، حيث قد سجل سعر شراء الدولار ـ 16.550 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 16.650 جنيه مصري ، كما قد ارتفع أيضًا في المصرف العربي الدولي، فقد بلغ 16.530جنيه للشراء، و 16.630 جنيه للبيع.

كما قد انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد، حيث بلغ سعر الشراء 16.540 جنيه، أما سعر البيع قد بلغ 16.640 جنيه مصري.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين

بنك البركة

16.570 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.570 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.570 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.570 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.570 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.570 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.570 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.560 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.560 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.560 جنيه للشراء.

16.660 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.560 جنيه للشراء.

16.670 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.560 جنيه للشراء.

16.660 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.560 جنيه للشراء.

16.660 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.560 جنيه للشراء.

16.660 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان

16.560 جنيه للشراء.

16.660 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.560 جنيه للشراء.

16.660 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.523 جنيه للشراء.

16.623 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.