تبحث عن قرض شراء سيارة 2021 .. تعرف الشروط والمزايا من بنكي الأهلي ومصر

يبحث الكثيرون من الراغبين في امتلاك سيارة المستقبل التي يحلمون بها عن قرض شراء سيارة ، لعدم توفر ما يكفي من السيولة للتمويل، وتقدم بعض البنوك خدمات التمويل لعملائها بشروط ميسرة ومزايا منافسة بهدف تلبية احتياجاتهم ولجذب المزيد من العملاء، وفي هذه المقالة سوف نستعرض الشروط والمزايا للتمويل لشراء السيارات بكافة أنواعها وحتى السيارات المستعملة في كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، وتشترك جميع البنوك تقريبًا لناحية اشتراط أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1000 جنيه، ويتراوح مبلغ القرض بين 20 ألف جنيه كحد أدنى لقيمة القرض و1.5 مليون جنيه كحد أقصى، وتبدأ فترات السداد من 6 أشهر وتصل إلى 8 سنوات، فتابعوا معنا.

قرض شراء سيارة 2021

قرض شراء سيارة من البنك الأهلي المصري

المزايا والشروط

لا يتطلب وجود ضامن.

قيمة التمويل تتراوح ما بين 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، ويصل الى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مرنة تبدأ من سنة إلى ٧ سنوات.

نسبة الفائدة فتتراوح بين 18% إلى 19% سنويا متناقصة وتحدد النسبة حسب نوع وظيفة العميل.

هناك برامج خاصة لموظفي الشركات، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه.

بدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب.

المستندات المطلوبة سهلة وميسرة وتشمل فقط، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وفاتورة مرافق.

قرض شراء سيارة من بنك مصر

يقدم بنك مصر عدة برامج للتمويل وهي:

تمويل الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

تمويل الموظفين بموجب إثبات الدخل.

تمويل الموظفين بدون إثبات الدخل.

تمويل أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

تمويل أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بدون اثبات الدخل.

تمويل أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

أما شروط ومميزات قرض شراء سيارة من بنك مصر فتشمل:

نسبة الفائدة تتراوح ما بين 17% و 18.5% وتحدد النسبة على حسب نوع وظيفة المقترض.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ والحد الأقصى 65 عاماً.

لا يوجد حد أقصى للقرض ضمن شروط محددة، ووفقًا لنوع وظيفة المقترض، ويتم تحديدها من قبل فرع البنك.

نسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة وتحدد النسبة حسب نوع وظيفة المقترض من قبل فرع البنك.

تصل مدة سداد القرض إلى 120 شهر.

يجب أن يكونالحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه للعاملين فى الحكومة، و2000 جنيه للعاملين فى القطاع الخاص.

أما المستندات المطلوبة للحصول على قرض شراء سيارة من بنك مصر فتشمل: