تحديث دائم | سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-4-2019 أمام الجنية المصري

شهد سعر الدولار في مصر أمام الجنية المصري استقرار تام لليوم الثاني على التوالي تزامناً مع شم النسيم العطلة الرسمية، وتعاود البنوك في جميع أنحاء الجمهورية عملها من جديد بداية من غد الثلاثاء، والمعروف أن سعر الدولار بعد تعويم الجنية المصري أصبح العامل الرئيسي في تغيير سواء بالارتفاع أو الإنخفاض أمام الجنية المصري بناء على العرض والطلب، وسجل البنك التجاري الدولي أقل سعر بيع للورقة الخضراء بقيمة 17.20 جنية.

سعر الدولار في مصر

ويُمثل سعر الدولار في مصر إهتمام ليس بالقليل من المواطنين، خاصةً وأن سعر الدولار أمام الجنية هو العامل الرئيسي المُتحكم في أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج، واستقر سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين في بنك المشرق عند 17.13 مقابل الشراء، مقابل 17.23 للبيع، وإليكم أسعار الدولار في البنوك مُحدثة وفق آخر تحديث حتي الآن:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 بنك مصر 17.12 17.22 بنك الإسكندرية 17.12 17.22 البنك التجاري الدولي 17.10 17.20 المصرف المُتحد 17.12 17.22 العربي الأفريقي الدولي 17.12 17.22 البنك المركزي المصري 17.11 17.24 بنك عودة 17.12 17.22 HSBC 17.14 17.24

وجاء مصرف أبو ظبي ليُسجل أعلى سعر للشراء بقيمة 17.15 جنية، واستقرت قيمة الدولار في البنك الزراعي المصري عند 17.12 للشراء مقابل 17.22 جنية للبيع، ونتابع معكم على مدار اليوم ونرصد لكم أحدث أسعار الدولار حالة تحرك قيمة الورقة الخضراء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

استطاع البنك المركزي أن يقضي على السوق السوداء بموجب قرار تعويم الجنية المصري، وأصبح المواطنين يُقبلوا على شراء أو بيع الدولار من البنوك، خاصةً وأنه لا يوجد فرق كبير بينه وبين سعر الدولار في البنوك، وأصبح الفارق بين سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك لا يتعدي حاجز الخمس قروش فقط، وقد سجل الدولار في السوق السوداء 17.20 للشراء مقابل 17.25 جنية، علماً بأن أغلب تجار السوق السوداء يحصلون على الورقة الخضراء بنفس سعر البنوك في مصر.

سعر الدولار أمام الريال السعودي

استقر سعر الدولار أمام الريال منذ مطلع أبريل عند 3.75 ريال مقابل الدولار الواحد، وانخفض الدولار عند 3.74 ريال يوم السبت في الشهر الجاري فقط الموافق 13 أبريل، فيما سجل الدولار أمام الدرهم الإماراتي 3.67 درهم.

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