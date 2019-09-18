تحديث دائم| سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في محلات الصاغة

منذ بداية الأسبوع الجاري وشهدت أسعار الذهب العديد من التقلبات الفجائية ما بين ارتفاع وإنخفاض وهو ما شاهدناه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، جدير بالذكر أيضاً أن أسعار الذهب في شهر أغسطس قد ارتفعت طيلة تعاملات الشهر الماضي بنحو 47 جنيه للجرام، وذلك عقب ارتفاعات تاريخية سجلتها الأوقية لم تُسجلها من قبل، ونستعرض لكم يومياً عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الذهب في مصر والسعودية يتم تحديثهم بشكل تلقائي.







أسعار الذهب اليوم في مصر

أصبحت أسعار الذهب اليوم تشغل بال الكثير من المواطنين عالمياً وخاصةً في الوطن العربي نظراً لإرتباط الزواج بالمعدن الأصفر بشكل كبير، حيث سجل عيار 24 للجرام في أحدث تقارير ما بين 777 إلى 779 جنيه مقابل الجرام الواحد، وذلك تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1505 دولار، وسجل عيار 22 للجرام ما بين 712 إلى 714 جنيه بدون قيمة المصنعية.







العيار سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الأونصة 24,169 إلى 24,240 كيلو الذهب 777,143 إلى 779,429

سعر الذهب في مصر تحديث لحظي

تزامناً مع التقلبات الفجائية التي يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر نستعرض لكم حصرياً عبر موقعنا كلمة دوت أورج أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية جدول يضم كافة أعيرة الذهب بدون قيمة المصنعية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 779 إلى 782 عيار 22 714 إلى 717 عيار 21 682 إلى 684 عيار 18 585 إلى 586 عيار 14 455 إلى 456 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,240 إلى 24,311 الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472 الكيلو 779,429 إلى 781,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر







للعلم، الأسعار تُحدث تلقائياً وطبقاً لأخر أسعار الذهب بمحلات الصاغة وبدون قيمة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف مقارنةً بتعاملات أمس، حيث سجل عيار 24 للجرام 181.54 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 158.85 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1271 ريال، تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 5646 ريال، بينما سجل عيار 18 للجرام الواحد 136.16 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في المملكة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 181.86 ريال $48.48 سعر الذهب عيار 22 166.71 ريال $44.44 اسعار الذهب عيار 21 159.14 ريال $42.42 اسعار الذهب عيار 18 136.40 ريال $36.36 سعر الذهب عيار 14 106.09 ريال $28.28 سعر الذهب عيار 12 90.93 ريال $24.24 اسعار أوقية الذهب 5,656 ريال $1,508 اسعار جنيه الذهب 1,273 ريال $339.38 اسعار كيلو الذهب 181,864 ريال $48,482 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, September 18, 2019 05:45 PM بتوقيت دولة السعودية

الأسعار يتم تحديثها أيضاً بشكل تلقائي ورصدها في الحال حالة حدوث أي تغييرات جديدة في الأوقية عالمياً.