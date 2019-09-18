تحديث دائم| سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في محلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم
منذ بداية الأسبوع الجاري وشهدت أسعار الذهب العديد من التقلبات الفجائية ما بين ارتفاع وإنخفاض وهو ما شاهدناه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، جدير بالذكر أيضاً أن أسعار الذهب في شهر أغسطس قد ارتفعت طيلة تعاملات الشهر الماضي بنحو 47 جنيه للجرام، وذلك عقب ارتفاعات تاريخية سجلتها الأوقية لم تُسجلها من قبل، ونستعرض لكم يومياً عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الذهب في مصر والسعودية يتم تحديثهم بشكل تلقائي.
أسعار الذهب اليوم في مصر
أصبحت أسعار الذهب اليوم تشغل بال الكثير من المواطنين عالمياً وخاصةً في الوطن العربي نظراً لإرتباط الزواج بالمعدن الأصفر بشكل كبير، حيث سجل عيار 24 للجرام في أحدث تقارير ما بين 777 إلى 779 جنيه مقابل الجرام الواحد، وذلك تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1505 دولار، وسجل عيار 22 للجرام ما بين 712 إلى 714 جنيه بدون قيمة المصنعية.
|العيار
|سعر الجرام بالجنيه المصري
|عيار 24
|777 إلى 779
|عيار 22
|712 إلى 714
|عيار 21
|680 إلى 682
|عيار 18
|583 إلى 585
|عيار 14
|453 إلى 455
|عيار 12
|389 إلى 390
|الجنيه الذهب
|5,440 إلى 5,456
|الأونصة
|24,169 إلى 24,240
|كيلو الذهب
|777,143 إلى 779,429
سعر الذهب في مصر تحديث لحظي
تزامناً مع التقلبات الفجائية التي يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر نستعرض لكم حصرياً عبر موقعنا كلمة دوت أورج أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية جدول يضم كافة أعيرة الذهب بدون قيمة المصنعية.
سوف يهمك:
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|779 إلى 782
|عيار 22
|714 إلى 717
|عيار 21
|682 إلى 684
|عيار 18
|585 إلى 586
|عيار 14
|455 إلى 456
|عيار 12
|390 إلى 391
|الاونصة
|24,240 إلى 24,311
|الجنيه الذهب
|5,456 إلى 5,472
|الكيلو
|779,429 إلى 781,714
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
للعلم، الأسعار تُحدث تلقائياً وطبقاً لأخر أسعار الذهب بمحلات الصاغة وبدون قيمة المصنعية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف مقارنةً بتعاملات أمس، حيث سجل عيار 24 للجرام 181.54 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 158.85 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1271 ريال، تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 5646 ريال، بينما سجل عيار 18 للجرام الواحد 136.16 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في المملكة.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|181.86 ريال
|$48.48
|سعر الذهب عيار 22
|166.71 ريال
|$44.44
|اسعار الذهب عيار 21
|159.14 ريال
|$42.42
|اسعار الذهب عيار 18
|136.40 ريال
|$36.36
|سعر الذهب عيار 14
|106.09 ريال
|$28.28
|سعر الذهب عيار 12
|90.93 ريال
|$24.24
|اسعار أوقية الذهب
|5,656 ريال
|$1,508
|اسعار جنيه الذهب
|1,273 ريال
|$339.38
|اسعار كيلو الذهب
|181,864 ريال
|$48,482
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, September 18, 2019 05:45 PM بتوقيت دولة السعودية
الأسعار يتم تحديثها أيضاً بشكل تلقائي ورصدها في الحال حالة حدوث أي تغييرات جديدة في الأوقية عالمياً.