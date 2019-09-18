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أخبار إقتصادية

تحديث دائم| سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0
أسعار الذهب اليوم سعر الذهب

منذ بداية الأسبوع الجاري وشهدت أسعار الذهب العديد من التقلبات الفجائية ما بين ارتفاع وإنخفاض وهو ما شاهدناه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، جدير بالذكر أيضاً أن أسعار الذهب في شهر أغسطس قد ارتفعت طيلة تعاملات الشهر الماضي بنحو 47 جنيه للجرام، وذلك عقب ارتفاعات تاريخية سجلتها الأوقية لم تُسجلها من قبل، ونستعرض لكم يومياً عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الذهب في مصر والسعودية يتم تحديثهم بشكل تلقائي.



أسعار الذهب اليوم في مصر

أصبحت أسعار الذهب اليوم تشغل بال الكثير من المواطنين عالمياً وخاصةً في الوطن العربي نظراً لإرتباط الزواج بالمعدن الأصفر بشكل كبير، حيث سجل عيار 24 للجرام في أحدث تقارير ما بين 777 إلى 779 جنيه مقابل الجرام الواحد، وذلك تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1505 دولار، وسجل عيار 22 للجرام ما بين 712 إلى 714 جنيه بدون قيمة المصنعية.



العيارسعر الجرام بالجنيه المصري
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الأونصة24,169 إلى 24,240
كيلو الذهب777,143 إلى 779,429

سعر الذهب في مصر تحديث لحظي

تزامناً مع التقلبات الفجائية التي يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر نستعرض لكم حصرياً عبر موقعنا كلمة دوت أورج أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية جدول يضم كافة أعيرة الذهب بدون قيمة المصنعية.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2019 في مصر و السعودية

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متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24779 إلى 782
عيار 22714 إلى 717
عيار 21682 إلى 684
عيار 18585 إلى 586
عيار 14455 إلى 456
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب5,456 إلى 5,472
الكيلو779,429 إلى 781,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر


للعلم، الأسعار تُحدث تلقائياً وطبقاً لأخر أسعار الذهب بمحلات الصاغة وبدون قيمة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف مقارنةً بتعاملات أمس، حيث سجل عيار 24 للجرام 181.54 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 158.85 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1271 ريال، تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 5646 ريال، بينما سجل عيار 18 للجرام الواحد 136.16 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في المملكة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24181.86 ريال$48.48
سعر الذهب عيار 22166.71 ريال$44.44
اسعار الذهب عيار 21159.14 ريال$42.42
اسعار الذهب عيار 18136.40 ريال$36.36
سعر الذهب عيار 14106.09 ريال$28.28
سعر الذهب عيار 1290.93 ريال$24.24
اسعار أوقية الذهب5,656 ريال$1,508
اسعار جنيه الذهب1,273 ريال$339.38
اسعار كيلو الذهب181,864 ريال$48,482
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, September 18, 2019 05:45 PM بتوقيت دولة السعودية

الأسعار يتم تحديثها أيضاً بشكل تلقائي ورصدها في الحال حالة حدوث أي تغييرات جديدة في الأوقية عالمياً.



عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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