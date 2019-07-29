تحديث لحظي.. اعرف سعر الذهب اليوم الإثنين 29-7-2019 في مصر والسعودية

سجل سعر الذهب اليوم استقرار مع بداية تعاملات الإثنين بالمقارنة مع أسعار الذهب مساء أمس الأحد وفق التقارير الأحدث حتى الآن بمحلات الصاغة في مصر، ويأتي استقرار سعر الذهب نتيجة لإستقرار سعر الأوقية عند 1418 دولار، حيث تراوح سعر جرام الذهب فئة عيار 22 ما بين 685 جنيه إلى 687 جنيه، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب شهدت تغييرات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ارتفاع وإنخفاض تزامناً مع قيمة الأوقية عالمياً.

أسعار الذهب اليوم

تزامناً مع التغييرات العديدة التي أصبحت تطرأ على المعدن الأصفر من وقت لأخر، حرصنا على تقديم أسعار الذهب اليوم في مصر عبر موقع كلمة دوت أورج تُحدث بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات على مدار اليوم، بالإضافة إلى جدول أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.



وقد تراوح سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئه عيار 21 ما بين 5,232 إلى 5,248 جنيه، وسجل متوسط سعر عيار 21 بدون قيمة المصنعية ما بين 654 إلى 656 جنيه.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين عند نفس المتوسطات التي سجلها المعدن الأصفر مساء أمس، بالتزامن مع سعر الأوقية الذي يبلغ في الوقت الحالي 1418 دولار، وقد سجل عيار 24 للجرام الواحد 749 جنيه، وسجل عيار 18 للجرام 561 جنيه بدون مصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه للجرام عيار 24 749 عيار 21 655 عيار 18 561 الجنيه الذهب 5240 أوقية الذهب 1418 دولار

علماً بأن جدول أسعار الذهب في الجدول السابق وفق أخر تقارير صادرة من محلات الصاغة بمصر.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بشكل طفيف مقارنة بتعاملات أمس الأحد، حيث سجل عيار 21 للجرام 149.85 ريال مقابل 149.77 ريال في تعاملات أمس، وسجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي 5326 ريال، ومقابل الدولار الأمريكي سجل متوسط سعر الأوقية 1420 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب مقابل الريال بنحو 1199 ريال، في الوقت الذي ارتفع فيه الجنيه الذهب لأول مرة خلال الشهر الجاري تحديداً يوم 18 يوليو بنحو 1199 ريال، ومقابل الدولار الأمريكي سجل 319.64 دولار.