تحديث لحظي | سعر الدولار اليوم الأحد 28-4-2019 مقابل الجنية المصري

بعد أن فقد الدولار منذ بداية الشهر الجاري 13 قرش أمام الجنية المصري، نرصد لكم اليوم الأحد سعر الدولار مقابل الجنية المصري في أبرز البنوك المصرية، الدولار في مصر يُعد من أكثر اهتمامات المواطنين إقبالاً على معرفة قيمته أمام الجنية المصري نظراً لإرتباط قيمة الدولار بمعظم أسعار السلع، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 17.15 جنية مقابل الدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم الأحد

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد وتزامناً بالعطلة الرسمية في البنوك، استقر سعر صرف الدولار أمام الدولار في كافة البنوك المصرية، حيث سجل الدولار في بنك المشرق 17.13 جنية للشراء، وإليكم أحدث أسعار الدولار اليوم:

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.23 بنك المشرق 17.13 17.23 كريدي أجريكول 17.13 17.23 البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 المصرف المتحد 17.12 17.22 البنك التجاري الدولي CIB 17.10 17.20 بنك الإسكندرية 17.12 17.22 البنك المركزي المصري 17.11 17.24 بنك مصر 17.12 17.22

فيما سجل بنك الكويتي الوطني أقل سعر للبيع بقيمة 17.20 جنية.

الدولار مقابل الريال السعودي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الريال السعودي بنحو 3.74 ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن متوسط قيمة الريال السعودي أمام الجنية المصري الآن 4.58 جنية مصري.

الدولار أمام الجنية المصري

وفق تقارير أسعار الدولار في مصر سجل الدولار منذ مطلع الشهر الجاري انخفاض بقيمة 13 قرش، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب اليوم في مصر، وبلغ متوسط قيمة الدولار على مستوي البنوك الآن 17.14 جنية، ونتابع معكم سعر صرف الدولار على مدار اليوم وفي حالة وجود أي تغييرات في قيمة الدولار سوف نرصدها على الفور.

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