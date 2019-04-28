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تحديث يومي | أسعار الحديد اليوم الأحد 28-4-2019 في مصر

كتب عبد العزيز علي آخر تحديث

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر نستعرضها لكم عبر موقعنا كلمة دوت أورج، مع استقرار أسعار الدولار اليوم في مصر، استقرت أسعار الحديد والاسمنت في مصر عند نفس الأسعار التي سجلتها مساء أمس السبت، حيث سجل سعر طن حديد عز عند 11720 جنية مصري، الجدير بالذكر أن أسعار الحديد ارتفعت إلي الضعف بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية والعربية الأخري.

أسعار الحديد اليوم الأحد

شهد سعر الحديد اليوم مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد استقرار ملحوظ تزامناً مع أسعار الحديد الخام عالمياً، وسجل سعر طن حديد الدخيلة 11720 جنية، فيما سجل طن المراكبي 11550 جنية، وإليكم جدول أسعار الحديد الأحد:

المُنتج أقل سعر بالجنية المصري أعلى سعر بالجنية المصري
عز 11720 11750
الدخيلة 11720 11750
المصريين 11600 11600
بشاي 11600 11650
العتال 11550 11600
عطية 11600 11600
المراكبي 11550 11560
الكومي 11430 11450
المعادي 11300 11300

وسجل سعر طن الحديد الجيوشي عند 11500 جنية كأقل سعر، فيما سجل مصر ستيل 11525 كأعلي سعر.

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العوامل المؤثرة على سعر الحديد في مصر

يرتبط سعر الحديد في مصر بعدة عوامل رئيسية أبرزها سعر الحديد الخام والمعروف باسم البيليت عالمياً، وسعر الدولار اليوم، خاصةً وأن سعر طن الحديد في مصر شهد عدة تذبذبات كبيرة تزامناً مع ارتفاع قيمة الدولار إلي الضعف تقريباً بموجب قرار تعويم العملة المصرية، وأختلف الكثير حول توقعات سعر الحديد في مصر خلال الأيام القادمة.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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