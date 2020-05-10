تحذير جديد من البنك الأهلي عملاءه .. إرسال بيانات التحديث للبنك الأهلي قد يحدث كارثة

خلال الأيام القليلة الماضية تم تداول عدد من الرسائل التى نسبت إلى البنك الأهلى المصري بطلب بيانات العملاء تحت مظلة التحديث الخاص بالعملاء وهو الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين بشأن حقيقة هذا الأمر من عدمه خاصة أن الرسائل التي وردت الى المواطنين تطلب تفاصيل دقيقة خاصة بالحساب والبيانات الخاصة بكل عميل.

البنك الأهلي ينفي إرساله في طلب بيانات العملاء ويحذر من النتائج:

أعلن البنك الأهلي المصري في بيان رسمي صادر عنه اليوم أنه لم يرسل في طلب بيانات المواطنين ولا توجد أية نية لتحديث البيانات في الوقت الحالي.

وأكد البنك الأهلي المصري أن هذه مجرد شائعات أو محاولات مجهولة المصدر للاستيلاء على بيانات العملاء وهى محاولة واضحة للاحتيال على المواطنين وعلى الجميع تجاهل تلك الرسائل وعدم التفاعل معها قبل الرجوع الى إدارة البنك بشكل مباشر.

البنك الأهلي: المصدر الوحيد للمعلومات موقعنا الرسمي ولا علاقة لنا بصفحات مجهولة الهوية

أعلن البنك الأهلي المصري أنه غير مسؤول بشكل تام عن أى تفاعل من المواطنين مع مصادر مجهولة الهوية وأن مصدر المعلومات الوحيد المعترف به من قبل ادارة البنك وكذلك الجهات الحكومية والقضائية هي الوقعة وصفحته الرسمية وأن أية معلومات أخرى تأتي من أية جهة لا أساس لها من الصحة.

وناشد البنك الأهلي المصري في بيانه الرسمى المواطنين بضرورة توخي الحذر من جميع المعلومات التى ترد إليهم والتحقق من صحتها بالرجوع إلى البنك على الفور.