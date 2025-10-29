تحذير خطير لمستخدمي ومتداولي العملات الرقمية .. تفاصيل هامة وخطيرة

حذر مجلس الاستقرار المالي (FSB)، التابع لمجموعة العشرين من وجود “ثغرات كبيرة” في جهود الدول لتنظيم أسواق العملات المشفرة، مشيرا إلى أن هذه الفجوات قد تمثل خطراً متزايداً على الاستقرار المالي العالمي. وأوضح المجلس في تقريره الصادر مؤخرًا أن تطبيق التوصيات التي صدرت عام 2023 ما زال بطيئًا وغير منسق بين الدول، رغم بعض التحسينات المحدودة، معتبرًا أن الإطار التنظيمي الحالي “لا يتناسب مع الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأصول”.

قفزة كبيرة في السوق ومخاوف من الانهيار

أشار التقرير إلى أن قيمة سوق العملات المشفرة تضاعفت لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار خلال العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وقال الأمين العام للمجلس، جون شيندلر، إن “الأصول المشفرة يمكنها العبور بين الدول بسهولة تفوق بكثير الأصول المالية التقليدية، ما يجعل مراقبتها أكثر صعوبة ويزيد من مخاطرها المحتملة” كما حذر من أن هذه المخاطر، رغم كونها محدودة الآن، تتنامى بسرعة مع توسع السوق عالمياً.

دعوة لتنسيق عالمي

لفت التقرير إلى نقص كبير في الأطر التنظيمية الخاصة بالعملات المستقرة (Stablecoins)، والتي ارتفع حجمها بنسبة 75% خلال عام واحد لتصل إلى 290 مليار دولار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدأت فقط مؤخراً في تطبيق قواعد لتنظيمها، وشملت المراجعة 29 دولة من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بينما لم تشارك السلفادور رغم احتضانها لأكبر عملة مستقرة في العالم “تيثر”.

وأوصى المجلس بتسريع تبني القواعد الموحدة وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدًا أن الأسواق المشفرة “لا تعترف بالحدود” و اختتم شيندلر تصريحاته بالتأكيد على أن القوانين الوطنية وحدها لا تكفي لحماية الأنظمة المالية، خاصة بعد الانهيار الأخير الذي أدى إلى تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار في يوم واحد، داعياً الحكومات إلى تنسيق الجهود عالمياً لضمان استقرار الأسواق ومنع تكرار الأزمات المالية.