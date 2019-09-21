تحصيل جنيه زيادة من بطاقات التموين بسوهاج واضافة مواليد 2005 للبطاقة التموينية

وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارات في الآونة الأخيرة منها انضمام الزوجة إلى بطاقة تموين زوجها، بالإضافة إلى زيادة تحصيل جنيه من أجل جمعية التكافل الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر في سوهاج بمحافظة سوهاج عن كل بطاقة تموينية، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل.







تحصيل جنيه زيادة من بطاقات التموين بسوهاج

قرر وزير التموين تحصيل مبلغ من كل بطاقة بواقع جنيه واحد داخل محافظة سوهاج، لصالح جمعيتى الهلال الأحمر، والتكافل الاجتماعي، توزع كالآتي:







75 قرش من أجل جمعية الهلال الأحمر المصري، يتم توريدها إلى بنك المصرف المتحد.

25 قرش من أجل جمعية التكافل الاجتماعي في محافظة سوهاج، ويتم توريدها إلى بنك القاهرة.

هذا ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ هذا القرار، وتحصيل المبالغ من البطاقات التموينية في محافظة سوهاج، وقد شدد وزير التموين على مكاتب التموين والفروع الخاصة بالجمعيتين الهلال الأحمر والتكافل الاجتماعي على تنفيذ القرار.

اضافة مواليد 2005 للبطاقة التموينية

هذا ومن المقرر أن وزارة التموين تنتهي من الاستعدادات التي تختص بإضافة مواليد عام 2005 على البطاقات التموينية، وأوضح الوزير أنهم ينتظرون عود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نيويورك حتى يتم إصدار قرار إضافة المواليد للبطاقة التموينية.







هذا وقد أكد وزير التموين أن الدولة تعمل على دعم كل الفئات التي تحتاج إلى وصول الدعم للمستفيدين والممستحقين، وقد أشار الوزير إلى وجود عدد من المواطنين أكثر احتياجا.