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أخبار إقتصادية

تذبذب سعر الذهب اليوم الأثنين 23/9/2019 في محلات الصاغة المصرية وفي المملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم

نعرض معكم زوارنا الكرام اسعار الذهب اليوم الأثنين 23/9/2019 في مصر والسعودية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 782 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5556 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري لأقصى قيمة له وهي 684 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

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سعر الذهب في مصر اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24784 إلى 786
عيار 22719 إلى 721
عيار 21686 إلى 688
عيار 18588 إلى 590
عيار 14457 إلى 459
عيار 12392 إلى 393
الاونصة24,382 إلى 24,453
الجنيه الذهب5,488 إلى 5,504
الكيلو784,000 إلى 786,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
22 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
21 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
20 سبتمبر795.66696.22596.76464.14397.83
19 سبتمبر786.38688.10589.80458.73393.19
18 سبتمبر785.97687.74589.49458.49392.99
17 سبتمبر788.82690.23591.62460.15394.41
16 سبتمبر787.43689.01590.58459.33393.71
15 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
14 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
13 سبتمبر786.28688.01589.72458.66393.14

 



سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24182.61 ريال$48.68
سعر الذهب عيار 22167.40 ريال$44.63
اسعار الذهب عيار 21159.79 ريال$42.60
اسعار الذهب عيار 18136.96 ريال$36.51
سعر الذهب عيار 14106.52 ريال$28.40
سعر الذهب عيار 1291.31 ريال$24.34
اسعار أوقية الذهب5,679 ريال$1,514
اسعار جنيه الذهب1,278 ريال$340.80
اسعار كيلو الذهب182,612 ريال$48,685
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 23, 2019 09:56 AM بتوقيت دولة السعودية

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
22 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
21 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
20 سبتمبر183.25160.35137.44106.8991.62
19 سبتمبر180.80158.20135.60105.4790.40
18 سبتمبر180.16157.64135.12105.0990.08
17 سبتمبر181.21158.57135.91105.7190.61
16 سبتمبر180.97158.36135.73105.5790.49
15 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
14 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
13 سبتمبر179.38156.96134.54104.6489.69

 

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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