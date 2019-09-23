تذبذب سعر الذهب اليوم الأثنين 23/9/2019 في محلات الصاغة المصرية وفي المملكة العربية السعودية

نعرض معكم زوارنا الكرام اسعار الذهب اليوم الأثنين 23/9/2019 في مصر والسعودية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 782 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5556 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري لأقصى قيمة له وهي 684 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







سعر الذهب في مصر اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 784 إلى 786 عيار 22 719 إلى 721 عيار 21 686 إلى 688 عيار 18 588 إلى 590 عيار 14 457 إلى 459 عيار 12 392 إلى 393 الاونصة 24,382 إلى 24,453 الجنيه الذهب 5,488 إلى 5,504 الكيلو 784,000 إلى 786,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 22 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 458.73 393.19 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 14 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 13 سبتمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14







سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 182.61 ريال $48.68 سعر الذهب عيار 22 167.40 ريال $44.63 اسعار الذهب عيار 21 159.79 ريال $42.60 اسعار الذهب عيار 18 136.96 ريال $36.51 سعر الذهب عيار 14 106.52 ريال $28.40 سعر الذهب عيار 12 91.31 ريال $24.34 اسعار أوقية الذهب 5,679 ريال $1,514 اسعار جنيه الذهب 1,278 ريال $340.80 اسعار كيلو الذهب 182,612 ريال $48,685 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 23, 2019 09:56 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62 19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40 18 سبتمبر 180.16 157.64 135.12 105.09 90.08 17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61 16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49 15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 14 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69