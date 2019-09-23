تذبذب سعر الذهب اليوم الأثنين 23/9/2019 في محلات الصاغة المصرية وفي المملكة العربية السعودية
نعرض معكم زوارنا الكرام اسعار الذهب اليوم الأثنين 23/9/2019 في مصر والسعودية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 782 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5556 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري لأقصى قيمة له وهي 684 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب في مصر اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|784 إلى 786
|عيار 22
|719 إلى 721
|عيار 21
|686 إلى 688
|عيار 18
|588 إلى 590
|عيار 14
|457 إلى 459
|عيار 12
|392 إلى 393
|الاونصة
|24,382 إلى 24,453
|الجنيه الذهب
|5,488 إلى 5,504
|الكيلو
|784,000 إلى 786,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|22 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|21 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|20 سبتمبر
|795.66
|696.22
|596.76
|464.14
|397.83
|19 سبتمبر
|786.38
|688.10
|589.80
|458.73
|393.19
|18 سبتمبر
|785.97
|687.74
|589.49
|458.49
|392.99
|17 سبتمبر
|788.82
|690.23
|591.62
|460.15
|394.41
|16 سبتمبر
|787.43
|689.01
|590.58
|459.33
|393.71
|15 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|14 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|13 سبتمبر
|786.28
|688.01
|589.72
|458.66
|393.14
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|182.61 ريال
|$48.68
|سعر الذهب عيار 22
|167.40 ريال
|$44.63
|اسعار الذهب عيار 21
|159.79 ريال
|$42.60
|اسعار الذهب عيار 18
|136.96 ريال
|$36.51
|سعر الذهب عيار 14
|106.52 ريال
|$28.40
|سعر الذهب عيار 12
|91.31 ريال
|$24.34
|اسعار أوقية الذهب
|5,679 ريال
|$1,514
|اسعار جنيه الذهب
|1,278 ريال
|$340.80
|اسعار كيلو الذهب
|182,612 ريال
|$48,685
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 23, 2019 09:56 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|22 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|21 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|20 سبتمبر
|183.25
|160.35
|137.44
|106.89
|91.62
|19 سبتمبر
|180.80
|158.20
|135.60
|105.47
|90.40
|18 سبتمبر
|180.16
|157.64
|135.12
|105.09
|90.08
|17 سبتمبر
|181.21
|158.57
|135.91
|105.71
|90.61
|16 سبتمبر
|180.97
|158.36
|135.73
|105.57
|90.49
|15 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|14 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|13 سبتمبر
|179.38
|156.96
|134.54
|104.64
|89.69