تراجع أسعار الحديد من المصنع ورئيس شعبة مواد البناء يوضح الأسباب

شهدت أسعار الحديد منذ بداية العام الجديد 2020 حالة من التراجع في الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الجملة المتداولة في السوق المحلي، وذلك حيث سجَّل طن الحديد من داخل المصنع أسعار تتراوح بين 9800 جنيه للطن وحتى 10400 جنيه لطن الحديد من أغلى الأنواع.







تراجع أسعار الحديد من المصنع

صرَّح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة “أحمد الزيني” أن أسعار الحديد في مصر تشهد حالة من الاستقرار منذ مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد تراوح بين 9800 جنيه من المصنع لتصل أغلى الأنواع لسعر 10400 جنيه للطن.







وأشار “الزيني” إلى أن أسعار الحديد للمستهلك تتراوح بين 10100 جنيه وحتى 10500 جنيه كأقصى سعر للطن، وذلك بحسب هامش الربح للمورد وتاجر التجزئة بالإضافة لتكاليف الشحن.

سبب تراجع أسعار الحديد

أوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارة بالقاهرة أن تراجع سعر الدولار يعتبر سبب رئيسي من أسباب انخفاض سعر الحديد في الأسواق المحلية المصرية، حيث تراجع سعر الدولار لأقل من 16 جنيه، ليسجل حوالي 15.81 جنيه، حيث أثر هذا الانخفاض على سعر استيراد خام البيليت بحوالي 800 جنيه، على الرغم من عدم استخدام الكثير من المصانع، لافتاً إلى هذا الانخفاض وفر في طن خردة الحديد التي تستخدمها معظم المصانع ما يقرب من 400 جنيه إلى 500 جنيه.







وأضاف “الزيني” أن هناك عدة عوامل أخرى ساهمت بصورة أساسية في انخفاض سعر الحديد، من أهمها زيادة الإنتاج المصري وزيادة نسبة المعروض في الأسواق المحلية وكذلك تراجع الأسعار العالمية.