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تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية في بدء التعاملات الصباحية

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية في بدء التعاملات الصباحية
أسعار الذهب في محلات الصاغة مصر والسعودية سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في مصر والسعودية مع بدء التعاملات الصباحية بقيمة تتراوح ما بين 4 جنيهات و6 جنيهات في سعر جرام الذهب، وهذا ما أوضحه ناجي نجيب عضو شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، وأرجع نجيب تراجع الذهب وزيادة سعر جرام الذهب في بعض الأوقات إلى تأثر الذهب بالأحداث العالمية وتأثره بأسعار العملات وأسعار النفط، وأسعار الذهب كل يوم في شأن بسبب ذلك، كما أن سعر عيار الذهب يختلف في محافظات مصر ولكن هذا التفاوت لا يتعدى النصف جنيه أو الجنيه أحيانا، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بما يقرب من الريال فبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 146.75 بعدما كان سعر نفس الجرام أمس 127.73 وبلغ سعر أوقية الذهب 1391 دولارا ، وهو يعادل 5216 ريالا ، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 125.78 ريالا.

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو يتراوح بين 4 أو 6 جنيهات في سعر جرام الذهب، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا وانتشار بسبب كثرة حركة البيع والشراء عليه، ما بين 637 إلى 639 ، وبلغ سعر جرام 24 ما بين 728 إلى 730، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 546 إلى 548 .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بدء التعاملات
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بدء التعاملات

أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 167.71 ريال $44.73
سعر الذهب عيار 22 153.73 ريال $41.00
اسعار الذهب عيار 21 146.75 ريال $39.14
اسعار الذهب عيار 18 125.78 ريال $33.55
سعر الذهب عيار 14 97.83 ريال $26.09
سعر الذهب عيار 12 83.85 ريال $22.36
اسعار أوقية الذهب 5,216 ريال $1,391
اسعار جنيه الذهب 1,174 ريال $313.12
اسعار كيلو الذهب 167,706 ريال $44,730

أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 728 إلى 730
عيار 22 667 إلى 669
عيار 21 637 إلى 639
عيار 18 546 إلى 548
عيار 14 425 إلى 426
عيار 12 364 إلى 365
الاونصة 22,641 إلى 22,712
الجنيه الذهب 5,096 إلى 5,112
الكيلو 728,000 إلى 730,286

تراجع أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب تراجعت عالميا بنسبة تبلغ 2% أمس الإثنين ، ويعد ذلك أدنى مستوياتها في نحو أسوبع مضى مع استقرار الدولار في بعض البنوك وارتفاع بقيمة قرش أو قرشين في البعض الآخر وتعززه بإقبال المستثمرين وشراء الأصول العالية المخاطر.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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