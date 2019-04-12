تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-4-2019 بعد صعودها

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 – 4 – 2019 خلال التعاملات اليومية، بعد صعودها خلال الأيام الماضية، حسبما أعلنت شعبة المشغولات الذهبية في غرفة القاهرة التجارية، نتيجة انخفاض السعر العالمي.

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-4-2019

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 تحدث نادي نجيب عضو شعبة المشغولات الذهبية، قائلا: «إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 629، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 719 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 539.59 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5036 جنيها».

انخفاض سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار الأوقية العالمية نحو 1292.29 دولار، ما أدى لتراجع سعر جرام الذهب في مصر.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

ويتوقع أعضاء شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية والتجار ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة بعكس الثلاثة أشهر الماضية، خاصة مع تزامن الأيام المقبلة مع عيد القيامة وعيد الفطر وهي فترة تشهد إقبالا أكبر على شراء الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 719.44 جنيه $41.55 سعر الذهب عيار 22 659.49 جنيه $38.09 اسعار الذهب عيار 21 629.52 جنيه $36.36 اسعار الذهب عيار 18 539.59 جنيه $31.16 سعر الذهب عيار 14 419.67 جنيه $24.24 سعر الذهب عيار 12 359.72 جنيه $20.77 سعر الذهب عيار 9 269.79 جنيه $15.58 اسعار أوقية الذهب 22,374 جنيه $1,292 اسعار جنيه الذهب 5,036 جنيه $290.86 اسعار كيلو الذهب 719,437 جنيه $41,550

أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 155.88 ريال $41.55 سعر الذهب عيار 22 142.89 ريال $38.09 اسعار الذهب عيار 21 136.40 ريال $36.36 اسعار الذهب عيار 18 116.91 ريال $31.16 سعر الذهب عيار 14 90.93 ريال $24.24 سعر الذهب عيار 12 77.94 ريال $20.77 اسعار أوقية الذهب 4,848 ريال $1,292 اسعار جنيه الذهب 1,091 ريال $290.86 اسعار كيلو الذهب 155,879 ريال $41,550

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