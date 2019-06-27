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تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات لليوم الثاني على التوالي

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات لليوم الثاني على التوالي
تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر 27-06-2019 خلال نهاية التعاملات المسائية ، بنحو جنيهين للجرام، مقارنة بأسعار الذهب في مستوياتها التي انتهت عليها أمس الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعدما فقدت نحو 10 جنيهات من قيمتها للجرام أمس.

أسعار الذهب اليوم

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: «أسعار الذهب اليوم وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 650 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 652 جنيها أمس».

انخفاض أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

كما صرح نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض أيضا خلال تعاملات اليوم إلى 557 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 743 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات اليوم الخميس

جدول أسعار الذهب اليوم في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 169.53 ريال $45.20
سعر الذهب عيار 22 155.41 ريال $41.44
اسعار الذهب عيار 21 148.34 ريال $39.55
اسعار الذهب عيار 18 127.15 ريال $33.90
سعر الذهب عيار 14 98.89 ريال $26.37
سعر الذهب عيار 12 84.77 ريال $22.60
اسعار أوقية الذهب 5,272 ريال $1,406
اسعار جنيه الذهب 1,187 ريال $316.43
اسعار كيلو الذهب 169,532 ريال $45,203

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 736 إلى 738
عيار 22 675 إلى 677
عيار 21 644 إلى 646
عيار 18 552 إلى 554
عيار 14 429 إلى 431
عيار 12 368 إلى 369
الاونصة 22,890 إلى 22,961
الجنيه الذهب 5,152 إلى 5,168
الكيلو 736,000 إلى 738,286

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عالميا مع ارتفاع للورقة الخضراء (الدولار) إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، ويترقب أغلب المستثمرون جميع تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة رويترز.

انخفاض الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، تم خفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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