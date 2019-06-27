تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات لليوم الثاني على التوالي

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر 27-06-2019 خلال نهاية التعاملات المسائية ، بنحو جنيهين للجرام، مقارنة بأسعار الذهب في مستوياتها التي انتهت عليها أمس الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعدما فقدت نحو 10 جنيهات من قيمتها للجرام أمس.

أسعار الذهب اليوم

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: «أسعار الذهب اليوم وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 650 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 652 جنيها أمس».

انخفاض أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

كما صرح نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض أيضا خلال تعاملات اليوم إلى 557 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 743 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5200 جنيه.

جدول أسعار الذهب اليوم في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 169.53 ريال $45.20 سعر الذهب عيار 22 155.41 ريال $41.44 اسعار الذهب عيار 21 148.34 ريال $39.55 اسعار الذهب عيار 18 127.15 ريال $33.90 سعر الذهب عيار 14 98.89 ريال $26.37 سعر الذهب عيار 12 84.77 ريال $22.60 اسعار أوقية الذهب 5,272 ريال $1,406 اسعار جنيه الذهب 1,187 ريال $316.43 اسعار كيلو الذهب 169,532 ريال $45,203

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 736 إلى 738 عيار 22 675 إلى 677 عيار 21 644 إلى 646 عيار 18 552 إلى 554 عيار 14 429 إلى 431 عيار 12 368 إلى 369 الاونصة 22,890 إلى 22,961 الجنيه الذهب 5,152 إلى 5,168 الكيلو 736,000 إلى 738,286

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عالميا مع ارتفاع للورقة الخضراء (الدولار) إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، ويترقب أغلب المستثمرون جميع تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة رويترز.

انخفاض الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، تم خفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة.