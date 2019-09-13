تراجع أسعار الذهب بقيمة 15جنيه لكل عيار ذهب..أسعار الذهب اليوم الجمعة 13سبتبمر 2019

أسعار الذهب تعيش فترة من الهبوط والارتفاع في أيام قليلة، فبعد ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب الخلافات الأمريكية الصينية وبعد تصريحات الرئيس الأمركي ترامب، ولكن عادت أسعار الذهب للهبوط مرة أخرى وتراجعت بقيمة 15 جنيه عن الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من التراجعات في أسعار الذهب الخام عالميا.







وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الذهب عيار 21 تراجع عن الأسبوع الماضي، ليسجل اليوم الجمعة 685 جنيها مقابل 700 جنيها الأسبوع الماضي.

وأشار نادي نجيب، أن من أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا، الإنفراجة في المحادثات الأمريكية الصينية، مما قلل الطلب على الذهب، وحسب تصريحات من وكالة رويترز، فأن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1496.76 دولار للوقية الواحدة، وتراجع بنسبة 0.7% من بداية الأسبوع الحالي، ويعد هذا ثالث هبوط على التوالي.







أسعار الذهب اليوم الجمعة 13سبتبمر

سعر عيار الذهب 21 685 جنيه.

سعر عيار الذهب 18 587 جنيه.

سعر عيار الذهب 24 782.9 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 5480 جنيه.

ولا يمكن التوقع بسعر الذهب الفترة القادمة، فهو دائما يعيش حالة من الارتفاع والهبوط بسبب الأسباب العالمية، أو بسبب تغيير سعر الدولار، ويهتم العديد من الناس بمعرفة سعر الذهب كل يوم، حيث يعد معدن الذهب الملاذ الآمن للكثير من الناس، في حالة الرغبة في تجميد الأموال الخاصة بهم، فيتم شراء الذهب والاحتفاظ به، لمعاودة بيعه مرة أخرى في حالة ارتفاع سعر الذهب.