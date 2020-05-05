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تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5/5/2020

بواسطة آية أحمد
أسعار الذهب في مصر تنخفض اليوم أسعار الذهب في مصر تنخفض اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار المعدن النفيس اليوم التراجع حيث خسر سعر الجرام 4 جنيهات، لتسجل أسعار الذهب انخفاض في السعر خلال التعاملات لليوم الثاني على التوالي، ويرجع سبب انخفاض سعر المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 5/5/2020 إلى تراجع السعر العالمي للأوقية الذهب، حيث سجل سعر الأوقية اليوم 1700 دولاراً.

ويؤثر توتر المعاملات بين الولايات المتحدة والصين على أسعار الذهب، نظراً لمخاوف المستثمرين من تأثير هذه الأزمة على الاستثمارات في المجالات المختلفة وعلى رأسها الاستثمار في أسعار الذهب، مما أدى إلى تقليل حجم استثمارتهم في المعدن النفيس وساهم في هبوط سعر المعدن عالمياً.

أسعار الذهب اليوم

ووفقاً لتصريحات نادى نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية عن أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تراجع السعر عالمياً ، أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر سجل اليوم 741 جنية بدون المصنعية، وذلك بعد هبوط سعر الجرام 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

ونستعرض اسعار الذهب في مصر اليوم بشكل تفصيلي من خلال الجدول المدرج بالأسفل، والذي يعرض أسعار أعيرة الذهب المختلفة وفقاً لأخر تحديث شهدته أسعار المعدن النفيس اليوم في مصر، مع مراعاة أن الاسعار المعروضة هى سعر الجرام بدون حساب حق الدمغة أو المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 846 إلى 848
عيار 22 775 إلى 777
عيار 21 740 إلى 742
عيار 18 634 إلى 636
عيار 14 493 إلى 495
عيار 12 423 إلى 424
الاونصة 26,302 إلى 26,373
الجنيه الذهب 5,920 إلى 5,936
الكيلو 845,714 إلى 848,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
آية أحمد
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