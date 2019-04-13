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تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية والصاغة بمصر والسعودية مع انحسار لتأثير هبوط الدولار

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

استمر لليوم الثاني على التوالي تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 13 – 4 – 2019 خلال التعاملات اليومية، بعد صعودها خلال الأيام الماضية، حسبما أعلنت شعبة المشغولات الذهبية في غرفة القاهرة التجارية، نتيجة انخفاض السعر العالمي، مع انحسار لهبوط الدولار عالميا.

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 13-4-2019

وعن أسعار الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2019 تحدث نادي نجيب عضو شعبة المشغولات الذهبية، قائلا: «إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 627، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 717 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 537 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5020 جنيها».
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انخفاض سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار الأوقية العالمية نحو 1292.29 دولار، ما أدى لتراجع سعر جرام الذهب في مصر.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

ويتوقع أعضاء شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية والتجار ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة بعكس الثلاثة أشهر الماضية، خاصة مع تزامن الأيام المقبلة مع عيد القيامة وعيد الفطر وهي فترة تشهد إقبالا أكبر على شراء الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24717.16 جنيه$41.50
سعر الذهب عيار 22657.41 جنيه$38.05
اسعار الذهب عيار 21627.53 جنيه$36.32
اسعار الذهب عيار 18537.88 جنيه$31.13
سعر الذهب عيار 14418.35 جنيه$24.21
سعر الذهب عيار 12358.58 جنيه$20.75
سعر الذهب عيار 9268.94 جنيه$15.56
اسعار أوقية الذهب22,304 جنيه$1,291
اسعار جنيه الذهب5,020 جنيه$290.54
اسعار كيلو الذهب717,163 جنيه$41,505

أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24155.64 ريال$41.50
سعر الذهب عيار 22142.67 ريال$38.05
اسعار الذهب عيار 21136.19 ريال$36.32
اسعار الذهب عيار 18116.73 ريال$31.13
سعر الذهب عيار 1490.79 ريال$24.21
سعر الذهب عيار 1277.82 ريال$20.75
اسعار أوقية الذهب4,840 ريال$1,291
اسعار جنيه الذهب1,089 ريال$290.54
اسعار كيلو الذهب155,637 ريال$41,505

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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