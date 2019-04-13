تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية والصاغة بمصر والسعودية مع انحسار لتأثير هبوط الدولار

استمر لليوم الثاني على التوالي تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 13 – 4 – 2019 خلال التعاملات اليومية، بعد صعودها خلال الأيام الماضية، حسبما أعلنت شعبة المشغولات الذهبية في غرفة القاهرة التجارية، نتيجة انخفاض السعر العالمي، مع انحسار لهبوط الدولار عالميا.

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 13-4-2019

وعن أسعار الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2019 تحدث نادي نجيب عضو شعبة المشغولات الذهبية، قائلا: «إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 627، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 717 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 537 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5020 جنيها».

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انخفاض سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار الأوقية العالمية نحو 1292.29 دولار، ما أدى لتراجع سعر جرام الذهب في مصر.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

ويتوقع أعضاء شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية والتجار ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة بعكس الثلاثة أشهر الماضية، خاصة مع تزامن الأيام المقبلة مع عيد القيامة وعيد الفطر وهي فترة تشهد إقبالا أكبر على شراء الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 717.16 جنيه $41.50 سعر الذهب عيار 22 657.41 جنيه $38.05 اسعار الذهب عيار 21 627.53 جنيه $36.32 اسعار الذهب عيار 18 537.88 جنيه $31.13 سعر الذهب عيار 14 418.35 جنيه $24.21 سعر الذهب عيار 12 358.58 جنيه $20.75 سعر الذهب عيار 9 268.94 جنيه $15.56 اسعار أوقية الذهب 22,304 جنيه $1,291 اسعار جنيه الذهب 5,020 جنيه $290.54 اسعار كيلو الذهب 717,163 جنيه $41,505

أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 155.64 ريال $41.50 سعر الذهب عيار 22 142.67 ريال $38.05 اسعار الذهب عيار 21 136.19 ريال $36.32 اسعار الذهب عيار 18 116.73 ريال $31.13 سعر الذهب عيار 14 90.79 ريال $24.21 سعر الذهب عيار 12 77.82 ريال $20.75 اسعار أوقية الذهب 4,840 ريال $1,291 اسعار جنيه الذهب 1,089 ريال $290.54 اسعار كيلو الذهب 155,637 ريال $41,505

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