تراجع اسعار الذهب في مصر اليوم بواقع 7 جنيهات للجرام

شهدت سوق الذهب اليوم الموافق الخميس الأول من شهر أغسطس عام 2019، تراجعا كبير في أسعار الذهب، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر اليوم في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة ما يقرب من سبعة جنيهات في الجرام الواحد وذلك مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء في الأسواق ومحلات الصاغة المصرية.

ويرجع الهبوط في أسعار الذهب اليوم إلى انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمية اليوم، حيث أن أسعار الذهب في مصر تربط ارتباطا وثيقا بالسعر العالمي والبورصة العالمية للذهب، وهو ما أشار إليه نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية خلال تصريحات صحفية اليوم.

ومن المعروف أن للذهب أهمية كبيرة لدى المصريين منذ القدم، لذلك نجد المصريين يتابعون بشغف واهتمام كبير أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك لأنهم يهتمون باقتناء الذهب وخاصة في المناسبات والأعياد يزيد إقبالهم على الذهب في هذه المناسبات.

ويفضل المصريين اقتناء الذهب عيار 21 وذلك لان سعره في المتوسط واحتواء جرام الذهب على خام النحاس مناسب، اما عيار 18 لا يفضله الكثيرون أما عيار 24 فالقليل فقط من المصريين فيضلون اقتنائه وذلك لارتفاع سعره.

وتختلف أعيرة الذهب الموجودة في مصر وذلك بحسب اختلاف نسبة النحاس والمعادن الأخرى المضافة إلى الذهب، ويوجد ثلاث أنواع من الذهب في مصر عيار 18 وعيار 21 وعيار 24، ويحدد سعر الجرام من هذه الأعيرة بعد إضافة ما يعرف بالمصنعية .

المصنعية وتاثيرها في أسعار الذهب

توثر المصنعية في أسعار الذهب في المحلات وفي السوق المصرية، وتختلف الأسعار من محل إلى أخر بحسب المصنعية المقدرة لكل قطعة ، والمصنعية هي تكلفة تشكيل المعدن من خواتم وغوايش وحلقان وسلاسل، وتتراوح المصنعية بين 20 إلى 100 جنية في بعض القطع.

أسعار الذهب اليوم مقارنة بأسعار الأمس

كما سبق القول أن أسعار الذهب اليوم انخفضت حوالي سبع جنيهات عن أسعار الأمس ، وفي الجدول الأتي سنوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 748.81 جنيه $45.24 سعر الذهب عيار 22 686.41 جنيه $41.47 اسعار الذهب عيار 21 655.22 جنيه $39.59 اسعار الذهب عيار 18 561.61 جنيه $33.93 سعر الذهب عيار 14 436.81 جنيه $26.39 سعر الذهب عيار 12 374.40 جنيه $22.62 سعر الذهب عيار 9 280.80 جنيه $16.97 اسعار أوقية الذهب 23,288 جنيه $1,407 اسعار جنيه الذهب 5,242 جنيه $316.72 اسعار كيلو الذهب 748,808 جنيه $45,244 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 01, 2019 02:57 PM بتوقيت دولة مصر