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تراجع اسعار الذهب في مصر اليوم بواقع 7 جنيهات للجرام

كتب محسن عيدفي آخر تحديث
تراجع اسعار الذهب في مصر اليوم بواقع 7 جنيهات للجرام
أسعار الذهب

شهدت سوق الذهب اليوم الموافق الخميس الأول من شهر أغسطس عام 2019، تراجعا كبير في أسعار الذهب، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر اليوم في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة ما يقرب من سبعة جنيهات في الجرام الواحد وذلك مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء في الأسواق ومحلات الصاغة المصرية.

ويرجع الهبوط في أسعار الذهب اليوم إلى انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمية اليوم، حيث أن أسعار الذهب في مصر تربط ارتباطا وثيقا بالسعر العالمي والبورصة العالمية للذهب، وهو ما أشار إليه نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية خلال تصريحات صحفية اليوم.

ومن المعروف أن للذهب أهمية كبيرة لدى المصريين منذ القدم، لذلك نجد المصريين يتابعون بشغف واهتمام كبير أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك لأنهم يهتمون باقتناء الذهب وخاصة في المناسبات والأعياد يزيد إقبالهم على الذهب في هذه المناسبات.

ويفضل المصريين اقتناء الذهب عيار 21 وذلك لان سعره في المتوسط واحتواء جرام الذهب على خام النحاس مناسب، اما عيار 18 لا يفضله الكثيرون أما عيار 24 فالقليل فقط من المصريين فيضلون اقتنائه وذلك لارتفاع سعره.

وتختلف أعيرة الذهب الموجودة في مصر وذلك بحسب اختلاف نسبة النحاس والمعادن الأخرى المضافة إلى الذهب، ويوجد ثلاث أنواع من الذهب في مصر عيار 18 وعيار 21 وعيار 24، ويحدد سعر الجرام من هذه الأعيرة بعد إضافة ما يعرف بالمصنعية .

المصنعية وتاثيرها في أسعار الذهب

توثر المصنعية في أسعار الذهب في المحلات وفي السوق المصرية، وتختلف الأسعار من محل إلى أخر بحسب المصنعية المقدرة لكل قطعة ، والمصنعية هي تكلفة تشكيل المعدن من خواتم وغوايش وحلقان وسلاسل، وتتراوح المصنعية بين 20 إلى 100 جنية في بعض القطع.

أسعار الذهب اليوم مقارنة بأسعار الأمس

كما سبق القول أن أسعار الذهب اليوم انخفضت حوالي سبع جنيهات عن أسعار الأمس ، وفي الجدول الأتي سنوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24741 إلى 743
عيار 22679 إلى 681
عيار 21648 إلى 650
عيار 18555 إلى 557
عيار 14432 إلى 433
عيار 12370 إلى 371
الاونصة23,032 إلى 23,103
الجنيه الذهب5,184 إلى 5,200
الكيلو740,571 إلى 742,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24748.81 جنيه$45.24
سعر الذهب عيار 22686.41 جنيه$41.47
اسعار الذهب عيار 21655.22 جنيه$39.59
اسعار الذهب عيار 18561.61 جنيه$33.93
سعر الذهب عيار 14436.81 جنيه$26.39
سعر الذهب عيار 12374.40 جنيه$22.62
سعر الذهب عيار 9280.80 جنيه$16.97
اسعار أوقية الذهب23,288 جنيه$1,407
اسعار جنيه الذهب5,242 جنيه$316.72
اسعار كيلو الذهب748,808 جنيه$45,244
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 01, 2019 02:57 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
26 يوليو757.18662.55567.89441.69378.59
25 يوليو754.03659.79565.53439.85377.01
24 يوليو761.66666.47571.26444.31380.83
23 يوليو757.73663.03568.30442.01378.86
22 يوليو761.01665.90570.77443.92380.50
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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عن الكاتب

محسن عيد

مدون ومحرر مصري واحد أعضاء فريق نجوم مصرية والعمل الأساسي مفتش أثار بوزارة الأثار المصرية، احب التدوين وكتبت في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والإخبارية أقوم ألان بعمل دراسات عليا في الآثار بجامعة القاهرة، من مواليد محافظة بنى سويف واسكن بها، هوياتي الكتابة والصيد والسفر

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