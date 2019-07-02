تراجع بالمصرف المتحد.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-7-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه استقر في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنية للبيع، ومع تعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.67 جنيه، بينما سجل بنكي قناة السويس والإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.74 جنيه، جديراً بالذكر أن سعر صرف الدولار شهد هدوء في معظم البنوك منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وفي بداية تعاملات الثلاثاء انخفض سعر الدولار في بنك عودة بنحو قرشين ليُسجل وفق أخر تقارير 16.64 للشراء مقابل 16.74 جنيه، وسجل البنك العقاري المصري انخفاض جديد ليُسجل في التعاملات الصباحية 16.65 جنيه للشراء، ونتابع معكم من خلال موقع كلمة دوت أورج أسعار الدولار اليوم وحتى نهاية التعاملات التي من المُقرر لها في الثانية ظهراً وفق مواعيد عمل البنوك.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في كل من بنك سايب، بنك مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي عند 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار في مصر أصبحت تضخع لحالة العرض والطلب، وفي حالة زيادة المعروض تقل قيمة الورقة الخضراء أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم

في أكثر من 10 بنوك نستعرض معكم اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم بشكل مُحدث وفق أخر تقارير صادرة من البنوك، حيث سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي وبنك بلوم مصر للشراء 16.65 جنيه مقابل 16.75 جنيه للبيع، بينما بلغت قيمة متوسط صرف الدولار في البنوك 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد ليُسجل الآن 16.65 جنيه للشراء، وتراجع سعر شراء الدولار في المصرف المتحد ليسجل 16.64 للشراء.

البنك شراء بيع بنك عودة 16.64 16.74 البنك التجاري الدولي CIB 16.64 16.74 بنك قناة السويس 16.64 16.74 بنك مصر 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك القاهرة 16.65 16.75 بنك قطر الوطني 16.65 16.75 بنك البركة 16.66 16.76 بنك التعمير والإسكان 16.66 16.76 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.66 16.76 كريدي أجريكول 16.66 16.76 بنك المشرق 16.66 16.76 بنك الكويت الوطني 16.66 16.76 بنك بلوم مصر 16.65 16.75

ويتم تحديث جدول أسعار الدولار السابق بشكل فوري حالة وجود تغييرات جديدة تطرأ على قيمة الورقة الخضراء في مصر.

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار العملات في مصر اليوم حالة من الاستقرار، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك للشراء 4.44 مقابل 4.48 جنيه، بينما سجل متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه للشراء 18.81 جنيه مقابل 18.98 للبيع، وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في بنوك مصر 4.52 مقابل 4.57 للبيع.

أسعار العملات السابقة ضمن تعاملات بنك مصر ويتم تحديثها على مدار التعاملات اليومية.