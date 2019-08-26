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تراجع بالمصرف المتحد.. سعر الدولار اليوم الإثنين 26-8-2019 مقابل الجنيه في كافة البنوك

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
تراجع بالمصرف المتحد.. سعر الدولار اليوم الإثنين 26-8-2019 مقابل الجنيه في كافة البنوك
سعر الدولار

تراجع سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات اليوم الإثنين في بعض البنوك أبرزها بنك الإسكندرية الذي سجل وفق آخر تقارير 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً في المصرف المتحد ليُسجل الآن 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي في أحدث تعاملات ليُسجل 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك أمام الجنيه 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه طبقاً لآخر تقارير تراجع في بعض البنوك، بينما استقر في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.54 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.60 جنيه.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية مع تعاملات اليوم الإثنين، واستقر في كريدي أجريكول عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه بيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

البنكشراءبيع
البنك الأهلي المصري16.5216.62
بنك مصر16.5216.62
بنك الإسكندرية16.5216.62
البنك التجاري الدولي CIB16.5016.60
المصرف المتحد16.5216.62
بنك قناة السويس16.5316.63
البنك العربي الأفريقي الدولي16.5316.63
بنك البركة16.5316.63
بنك مصر إيران للتنمية16.5316.63

وسجل سعر الدولار في بنك المصري الخليجي 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه بيع، علماً بأن كافة أسعار الدولار في الجدول السابق يتم تحديثها على الفور حالة حدوث تغييرات جديدة في البنوك.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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