تراجع بـ “مصرف أبو ظبي الإسلامي”.. سعر الدولار اليوم الإثنين 17-6-2019 في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه أحد أبرز الأسئلة التي يسعي لها المواطنين في مصر لمعرفتها كل صباح، خاصةً وأن سعر صرف الدولار يؤثر على جميع الفئات سوء بشكل مباشر أو غير ذلك، أسعار الدولار قد سجلت انخفاض منذ بداية الشهر الماضي وحتى الوقت الحالي بنحو أكثر من 41 قرش، ويأتي التراجع بسبب زيادة التدفقات الدولارية في البنوك، وأيضاً لزيادة الاستثمارات.

أسعار الدولار اليوم

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار مساء أمس الأحد ومع عودة عمل البنوك مرة أخري بعد عطلة الجمعة والسبت ارتفعت ولكن بشكل طفيف للغاية، ليكن من أبرز البنوك التي شهدت ارتفاع، كريدي أجريكول بنحو قرش واحد، ليُسجل للشراء 16.71 جنيه مقابل 16.81 جنيه للبيع، وقد سجل بنك الإسكندرية ارتفاع طفيف أيضاً بنحو قرشين ليُسجل طبقاً للتقارير الخاصة حول أسعار الدولار اليوم بنحو 16.69 مقابل 16.79 للبيع، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي تراجع جديد بنحو قرش ليُسجل الآن 17.61 للشراء مقابل 17.62 للبيع.

بالإضافة أيضاً أن سعر الدولار قد سجل ارتفاع في تعاملات أمس الأحد بالتزامن مع بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية بنحو قرش، ليُسجل 16.70 مقابل 16.80 للبيع، وقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم مع بداية التعاملات الصباحية لثاني أيام عمل البنوك الرسمية 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم من خلال موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بمصر من بداية تعاملات البنوك في الثامنة والنصف صباحاً وحتى نهاية التعاملات في الثانية ظهراً، حيث سجل الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري أحد أكبر وأبرز البنوك في مصر للشراء 16.71 مقابل 16.81 للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في التجاري الدولي CIB عند 16.67 للشراء مقابل 16.77 للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.71 16.81 بنك عودة 16.71 16.81 بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 المصرف المتحد 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.71 16.81 بنك قناة السويس 16.70 16.80 بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.68 16.78 بنك مصر إيران للتنمية 16.69 16.79 البنك المصري الخليجي 16.71 16.81 البنك الأهلي اليوناني بمصر 16.68 16.78 البنك المركزي المصري 16.6865 16.8084

أسعار الدولار مقابل الجنيه المُدرجة بالجدول السابق تُحدث على مدار اليوم فور حدوث أي تغييرات جديدة في الورقة الخضراء في وقت عمل البنوك، خاصةً وأن سعر الدولار يخضع في المقام الأول وفق آليات العرض والطلب منذ قرار المركزي بتحرير العملة المصرية في نوفمبر 2016.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

استطاع البنك المركزي القضاء بشكل كبير على المصارف الغير رسمية أو كما تُدعي بالسوق السوداء في مصر بموجب قرار التعويم، حيث ترك قيمة العملات تُحدد بناء على العرض والطلب، الأمر الذي رفع سعر صرف الدولار في البنوك إلي الضعف تقريباً خلال الفترات الماضية، فأصبح إتجاه المواطنين بشكل مكثف ناحية البنوك لسد حاجاتهم من العملات سواء للبيع أو الشراء.