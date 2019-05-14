تراجع جديد | سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-5-2019 في البنوك المصرية

لليوم الثاني على التوالي شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء في البنوك انخفاض جديد في سعر صرف الدولار أمام الجنية ولكن بشكل طفيف، حيث سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 17.02 للشراء مقابل 17.12 للبيع، فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء مقارنة بأسعار الدولار في البنوك الأخري بنحو 17.04 للشراء مقابل 17.14 للبيع.

سعر الدولار اليوم

أصبح سعر الدولار اليوم أحد أبرز اهتمامات المواطنين في مصر وذلك بعد تعرض الدولار لحالات من التغييرات المستمرة بموجب قرار تعويم العملة المصرية وترك أسعار العملات تُحدد بناء على العرض والطلب في المقام الأول، سجل البنك المصري الخليجي في أحدث تعاملات له أقل سعر للبيع بنحو 17.11 جنية.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 17.03 17.13 بنك القاهرة 17.03 17.13 البنك الأهلي المصري 17.03 17.13 البنك المركزي المصري 17.01 17.14 مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.04 17.14 التجاري الدولي CIB 17.02 17.12 بنك الإسكندرية 17.02 17.12 بنك عودة 17.04 17.14 بنك قطر الوطني 17.01 17.11

الجدير بالذكر أن أسعار الدولار منذ أول أيام الشهر الكريم وهي في حالة انخفاض تدريجي من يوم لآخر ولكن بفروق بسيطة، وأخيراً سجل سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.03 للشراء مقابل 17.13 للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أصبحت أسعار الورقة الخضراء في السوق السوداء متاينة من مكان لآخر خاصة بعد تعويم العملة المصرية واتجاه المواطنين لسد حاجاتهم من كافة العملات الأجنبية من البنوك، وتراوح الدولار في السوق السوداء من بين 17.12 وحتى 17.17 جنية، إلا أنه يوجد أسواق سوداء يستبدلون العملات بنفس أسعار البنوك.