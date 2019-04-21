تراجع جديد فى سعر الدولار أمام الجنيه يصل إلى 4 قروش بالبنوك العاملة فى مصر

شهد سوق صرف العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 21 أبريل تراجع جديد فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري وصل إلى 4 قروش،بينما استقر فى بعض البنوك الأخري، فى منتصف التعاملات اليومية فى بعض البنوك العاملة فى مصر وذلك بالمقارنة بسعر الدولار عن بدء التعاملات الصباحية.

وقد تراجع سعر الدولار فى كل من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، وبنك التعمير والإسكان بمقدار قرشين حيث سجل سعر العملة الأمريكية فى هذه البنوك 17.13 جنيه للشراء، مقابل 17.23 جنيه للبيع، بينما هبط سعر الورقة الخضراء فى البنك التجاري الدولي CIB بمقدار 4 قروش مسجلاً 17.10 جنيه للشراء، مقابل 17.20 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية بمقدار قرشين حيث سجل الدولار 17.12 جنيه للشراء، مقابل 17.22 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل تراجع الدولار قرشاً واحداً ليسجل 17.13 جنيه للشراء، فى مقابل 17.23 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلاً 17.17 جنيه للشراء، مقابل 17.25 جنيه للبيع.

كما بقى سعر الدولار ثبتاً فى بنك كريدي أجريكول مسجلاً 17.14 جنيه للشراء، فى مقابل 17.24 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار فى البنك المركزي المصري مسجلاً 17.13 جنيه للشراء، مقابل 17.23 جنيه للبيع، وكذلك بنك القاهرة مسجلاً 17.14 جنيه للشراء، مقابل 17.24 جنيه للبيع، وسجل سعر الورقة الخضراء فى بنك عودة 17.12 جنيه للشراء، 17.22 جنيه للبيع.

ويشهد سعر الدولار الأمريكي حالة من التراجع وعد الاستقرار منذ بداية شهر مارس الماضي، مما يصيب سوق العملة بحالة من الاضطراب والتغيرات اليومية فى سعر باقي العملات الأخري فى مواجهة الجنيه المصري.

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