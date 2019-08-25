تراجع سعر الدولار اليوم في أول يوم لتعاملات البنوك بعد خفض البنك المركزي سعر الفائدة

في أول يوم لتعاملات البنوك المصرفية بعد قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% لتصبح 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، تراجع سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الأحد 25/8/2019 في خمس بنوك واستقراره في خمسة أخرى عند المستويات المسجلة نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة ببداية التعاملات لهذا اليوم، حيث تراجع الأخضر بمقدار 3 قروش في بنكي التجاري الدولي والتعمير والإسكان، مسجلًا 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، في حين تراجع بمقدار قرشين في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، مسجلُا 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع، أما في بنك البركة فقد تراجع قرشًا واحدًا ليسجل 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع، واستقر في باقي البنوك .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم

في ختام تعاملات البنوك اليوم وبعد تراجع سعر الورقة الخضراء في خمس بنوك، فيسجل أعلى سعر لشراء الدولار 16.56 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في حين يسجل أقل سعر للبيع 16.62 جنيه في بنك مصر، تابعوا سعر الأخضر من خلال الجدول التالي المحدث لحظيًا:

سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

وفي السوق السوداء سًجل تراجع بمقدار قرشين على سعر العملة الإمريكية ، على الرغم من الاستقرار الذي يسيطر على السوق الموازية، التي تتاثر بحالتي العرض والطلب ، وفيما يلي سعر العملة الإمريكية في السوق الموازية وفق آخر تحديث:

سعر الشراء: 16.58 جنيه

سعرالبيع التجاري: 16.61 جنيه

سعر البيع : 16.63 جنيه